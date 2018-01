Nový nebezpečný hit v USA: předražená voda pro ‚hlupáky‘. Může obsahovat trus zvířat a způsobit i smrt

SAN FRANCISCO/PRAHA Na západním pobřeží Spojených států lidé propadají novému trendu. Tato módní záležitost balancující na pomezí životního stylu však může být zdraví a dost možná i životu nebezpečná. Obrovský úspěch tu slaví takzvaná raw water, neboli nefiltrovaná a neošetřená pitná voda, která má být údajně mnohem prospěšnější než její běžně upravená varianta.

Odborníci a hygienici však zděšeně bijí na poplach s tím, že opak je pravdou. Jde především o výhodný byznys, který hazarduje s důvěrou lidí a zneužívá sloganů o návratu k přírodě. Zastánci fenoménu raw water tvrdí, že úpravou se voda „zabíjí“ a je podle nich „jedovatá“. Také prý tak ztratí všechny prospěšné minerály a zdravé bakterie. Jinými slovy, neošetřená voda je údajně zdravější. Žádné důkazy pro to ale neexistují.

Smrtelně nebezpečná břečka

Podle expertů ve skutečnosti neupravená představuje obrovské riziko. Může obsahovat bakterie Escherichia coli, která je indikátorem fekálního znečištění, viry hepatitidy A, parazity a dokonce i karcinogenní složky. Taková voda může obsahovat i stopy zvířecích výkalů. Odborníci ji proto považují za smrtelně nebezpečnou.

Poptávka po nefiltrované vodě ale roste, především v Kalifornii, konkrétně v okolí Silicon Valley v San Franciscu. Cena tak stoupá do závratných výšin. Za 9,5 litru jsou lidé ochotní podle Business Insideru zaplatit přes 60 dolarů, tedy v přepočtu skoro 1300 korun. Podle listu The New York Times jedna ze společností prodávající raw water zvyšuje tržby dvojnásobně každý rok po dobu tří let.

„Kohoutkovou vodou splachuju na záchodě“

Zastánci neošetřené vody tvrdí, že ta upravená se hodí leda na spláchnutí a obsahuje prý stopy léků či antikoncepce. Patří mezi ně třeba zakladatel společnosti Live Water Mukhande Singh. Kohoutkovou vodu zásadně odmítá. Fluorid přidávaný do vody je droga ovládající mysl, která nemá žádný prospěch pro dentální hygienu, řekl listu The New York Times.



Své zákazníky firmy prodávající raw water lákají na neposkvrněnou pramenitou vodu z hor. Její skutečný zdroj ale neznáte. Běžně se dokonce stává, že je kvůli vysoké poptávce raw water vyprodaná, a tak její cena dál roste. Podle lékařů je však úprava vody nezbytná, pokud nemá být nebezpečná a obsahovat parazity. Pitím raw water se zvyšuje například riziko průjmových onemocnění, které mohou skončit až smrtí. Lékaři se zastávají i fluoridace pitné vody.

Je to jako boj proti očkování

Nezpracovaná voda se také snadno kazí, obtížně se skladuje a převáží. Podle hygieniků tak tento bizarní trend připomíná boj proti očkování. Server Gizmodo napsal, že raw water je voda pro bohaté idioty. Magazín The Verge zase připomíná, že lidé se snaží čistit vodu už po tisíce let. Činili tak už staří Egypťané 1500 let před naším letopočtem. Podobně později třeba Řekové.