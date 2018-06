Nový palmový olej? Kvůli avokádu dochází voda a kácí se lesy, Češi ho ale nakupují stále častěji

PRAHA Češi si oblíbili avokádo. Dokládá to rostoucí počet dovezených kilogramů tohoto zeleného ovoce ze zahraničí. I díky tomu, že je označováno jako superpotravina, si našlo cestu na talíř i v běžných domácnostech. Přesto ho provází kontroverze. K pěstování avokáda je totiž zapotřebí velké množství vody, někteří pěstitelé dokonce nelegálně kácí lesy.

Hruškovec přelahodný, jak se jmenuje strom, na kterém avokádo roste, potřebuje při pěstování velké množství vody. K produkci jednoho kilogramu avokáda je podle serveru The Guardian zapotřebí 2000 litrů vody. To je čtyřikrát více než při produkci jednoho kila pomerančů a desetkrát více než u kilogramu rajčat. Avokádovník doroste do dospělosti za sedm let, až potom plodí sto avokád ročně.



Obyvatelé chilského města Petorca, odkud se avokádo dováží do Británie, nedávno kritizovali místní plantáže. Zatímco běžní lidé nemají dostatečný přísun vody, pěstitelé s ní nešetří.

Kvůli avokádu padají i jehličnany

Chilané podle serveru The Guardian tvrdí, že pěstitelé nelegálně zavlažují plantáže z místních říček a kvůli tomu už nezbývá voda pro ostatní. Podle serveru France24 se v devadesátých letech v Petorce pěstovalo avokádo na 2000 hektarech, nyní už ovoce zabírá 16 000 hektarů.

Avokádo se na českých talířích objevuje čím dál častěji.

Hlad po avokádu má za následky také kácení lesů v Mexiku. Pro mexické farmáře je totiž pěstování tohoto „zeleného zlata“ atraktivnější než jakékoliv jiné plodiny. Rostoucí cena superpotraviny je tak přiměla ke kácení jehličnatých stromů. I přes všechny tyto negativní dopady spotřeba avokáda ve světě neustále roste.

Růst o 15 procent ročně

Rostoucí obliba avokáda je zřetelná i u českých zákazníků. Exotické ovoce, které se vzhledem přibližuje hrušce, už není pouze výsadou několika málo jedlíků. Avokádové tousty, pomazánku, salát nebo dokonce avokádový dort si dopřáváme čím dál častěji.

„V posledních letech zaznamenáváme u našich zákazníků výrazný nárůst poptávky po avokádech. Meziročně se jedná o nárůsty o více než 15 %. Připisujeme to dlouhodobě rostoucímu zájmu o zdravý životní styl a alternativní potraviny. U čím dál více lidí se objevuje v jídelníčku v průběhu celého roku,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Globusu Pavla Hobíková.



„Češi už vědí, jak má správně vypadat zralé avokádo. Pokud nepočítám citrusy, tak si troufám říct, že patří k nejoblíbenějším exotickým ovocím u nás. Už podle mě dorovnalo i mango,“ doplňuje Barbora Skřivanová, produktová manažerka společnosti Titbit, která dováží do Česka nejen exotické ovoce. Zájem o avokádo roste nejen v Česku. Spotřeba zeleného ovoce ve Velké Británii vzrostla meziročně o 27 %.



Avokádový boom je přitom dlouhodobější záležitostí. V roce 2014 export sušeného a čerstvého avokáda do Česka poprvé přesáhl dvě tuny. Následující roky potvrzovaly rostoucí tendenci. Během loňského roku už dovoz činil více než 3,9 tuny.

Nejvíce kilogramů avokáda k nám zamířilo z Izraele, Německa a Nizozemska. Původně však avokádo pochází ze zmíněné Jižní Ameriky, konkrétně z Mexika. Nyní se hojně pěstuje také na jihu USA, v Peru, v Chile, či na Novém Zélandu.