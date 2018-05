Nový tendr na mýto by se stihl, kdyby ministerstvo respektovalo rozhodnutí, tvrdí předseda ÚOHS Rafaj

PRAHA Pokud ministerstvo dopravy podá rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o zrušení tendru na výběr mýtného, jak avizuje, stanovisko v druhém stupni potrvá tři čtyři měsíce. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to v neděli řekl předseda ÚOHS Petr Rafaj. „Je to podle správního řádu. Splníme lhůty, které jsou nám dány zákonem,“ řekl Rafaj.

Podle něj se po podání rozkladu rozběhne třicetidenní předkládací lhůta, kdy lidé, kteří pracovali na prvním stupni, musí dát dohromady celý spis a předat ho pracovníkům úřadu, kteří budou mít na starost druhý stupeň rozhodování. Musejí se vypořádat se spoustou námitek, musí se sejít rozkladová komise, která celou věc posoudí, vypracuje návrhy na rozhodnutí, pak se napíše rozhodnutí a pak se podepíše, popsal Rafaj.

Antimonopolní úřad zrušil tendr na provozovatele elektronického mýta po roce 2019 tento týden. Ministerstvo dopravy za vítěze vybralo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera a slovenský SkyToll. Současným provozovatelem mýtného systému v Česku je společnost Kapsch.

Antimonopolní úřad tvrdí, že zadavatel porušil zákon o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí zatím není pravomocné, ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) oznámil, že se proti němu bude bránit. Nový mýtný systém má fungovat od ledna 2020 a podle Ťoka je jeho spuštění v ohrožení.

Rafaj odmítl průtahy ze strany ÚOHS, zadavatel podle něj mohl rozhodnutí respektovat, pak by měl dostatek času vypsat soutěž, řekl.

Případnou žalobu ze strany Daniela Ťoka by si nebral osobně. „Je to jeho právo. Není to žaloba proti mně, ale proti mému rozhodnutí,“ dodal Rafaj. S Ťokem se již sešel a situaci spolu probrali. Neodpustil si ale i kritiku ministra za jeho tvrzení. Dle Rafaje ÚOHS nezáleží na technologii, ale na férovém přístupu ke všem, kterí se souteže účastní. Svým postupem, kdy se nevrátili na začátek a tím diskriminovali ostaní, kdo mohli do soutěže ještě vstoupit. „Jsem překvapen. Buď někdo neví, jak to dělat, nebo je příliš chytrý, jak to dělat,“ vyjádřil se k problematice soutěží s mýtem.

Vyloučil, že by jakkoliv nadržoval firmě Kapsch. Ta na konci dubna podala námitky proti výsledkům tendru na výběr mýta na silnicích po roce 2019. Firma zpochybňuje zadání tendru, které podle ní bylo v mnoha ohledech nejasné, což zásadně ovlivnilo její nabídku

Předání disků musí být transparentní

Úřad zrušil tendr ze dvou důvodů. Vedle neurčitosti některých podmínek zakázky se úřadu nelíbilo, že ministerstvo rozesílalo dokumentaci na přepisovatelných flash discích. Rafaj v neděli zmínil, že úřad flash disky nezavrhuje. Odmítl i to, že by se bojem proti flash diskům stavěl do pozice staromódního člověka, námitky bere jako výkřiky zoufalého stavu. „Musí to být uděláno tak, aby to předání bylo transparentní a aby bylo jasné a aby o něm nikdo nemohl diskutovat, že někdo byl diskriminován,“ řekl.

Flask disky po ukončené celého spávního řízení vrátí. „Je to běžný postup. Až rozhodneme, vše co máme, veškerou dokumentaci, vrátíme,“ doplnil Rafaj.

O část flash disků s dokumentací k mýtné zakázce se nyní ministerstvo s úřadem soudí. Úřad je ministerstvu dopravy odmítl vrátit, a proto se ministerstvo obrátilo na soud. Rafaj dnes zopakoval, že úřad je vrátí, až bude ukončeno celé správní řízení. „Toto je běžný postup,“ dodal.