Nový trend na internetu. Servery skrze počítače svých návštěvníků těží bitcoiny

PRAHA Přestože finančníci nejznámější kryptoměně příliš nevěří, majitelé serverů vidí bitcoin a jeho těžbu jako příjemný přivýdělek. Háček je v samotné těžbě. Ta se totiž často odehrává přes váš počítač, aniž by jste o tom měli ponětí. Váš počítač to navíc zpomalí, telefonu to může během chvíle vybít baterii.

Pokud si stejně jako miliony dalších prohlížíte internetové stránky a portály, možná tak netušeně dáváte vydělat provozovatelům těchto stránek. Tentokrát už ne reklamou, která se na stránkách nachází. Některé stránky jsou totiž naprogramované tak, aby využily váš počítač k těžbě kryptoměny bitcoin.

Taková těžba, o níž ani nemusíte vědět, že probíhá, je ale náročný proces a váš počítač zcela jistě o něco zpomalí. Mnohem větší dopad ale může mít na zařízení, které nejsou tak výkonná - například vaše tablety či mobilní telefony. U těch může díky tomuto procesu dojít k masivnímu odčerpání kapacity baterie a telefon se vybije nevídanou rychlostí.

Některé stránky své uživatele upozorní na možnost přispět na jejich provoz právě tím, že umožníte programu, aby váš počítač využil pro těžbu bitcoinu. Jiné servery jsou o něco agresivnější, malou poznámkou úplně na konci stránky upozorňují uživatele, že návštěvou jejich webu souhlasí s využitím svého počítače jako nástroje pro těžbu bitcoinu.

Eticky nejhorší jsou servery, které mají program spuštěný automaticky, aniž by o tom své uživatele informovali. Pokud takové stránky navštívíte například z telefonu, začne se váš přístroj velmi rychle vybíjet, zatímco program skrze váš telefon doluje pro majitele stránky kryptoměnu.

Bitcoin doloval i Horáčkův web

Pod palbu kritiky se kvůli nepřiznanému využívání počítačů návštěvníků dostal i web 100dni.cz, který slouží kampani Michala Horáčka. Je na něm zveřejněn program, o jeho jednotlivých bodech nechává Horáček na stránkách hlasovat.

Podle serveru Živě.cz Horáčkově týmu uniklo, že web těžil kryptoměny. „Samotná těžba kryptoměn v prohlížeči problém není – podle mého osobního názoru by to naopak mohla být zajímavá alternativa ke klasické display reklamě, problém však spočívá v tom, že by na ni měl web, tedy každý slušný web, návštěvníka jasně upozornit,“ uvádí Jakub Čížek z Živě.cz.

Jiří Táborský, mluvčí Michala Horáčka, se nesnažil z počátku zjištění popírat. Informace o těžbě kryptoměn je totiž součástí zdrojového kódu stránek. „Bohužel jsme o tom dosud neměli ani ponětí. Obratem jsme kontaktovali dodavatele webu, který má pod sebou i hosting. My se bez nich k těm informacím nedostaneme. Chceme, aby s tím co nejdřív něco udělali,“ řekl pro Lidovky.cz Táborský.

Mezi uživateli může skript vzbudit nevoli

Na serveru Chronomag.cz, který se věnuje hodinkám všeho druhu a již několik let aktivně články nevydává, vložení takového skriptu vyvolalo negativní reakce. Server totiž stále navštěvují lidé, kteří na fórech řeší vše spojené s hodinkami.

Ti si vložení skriptu všimli a některým z nich se to vyloženě nelíbilo. „A nebylo by slušnější říct si tak jako každý rok o peníze, než prudit lidi zoufale neefektivním vytěžováním procesoru a propalováním peněz za elektriku,“ píše jeden z uživatelů.

Známý český internetový podnikatel a novinář Patrik Zandl, který Chronomag zakládal, napsal serveru Lidovky.cz, že skript na stránky umístil on. Zda je podle něj správné server podobným způsobem využívat, už redakci nenapsal. Na samotném fóru však zavedení skriptu bránil jako testovací provoz, během něhož se zkouší různé jiné programy. Podle Zandla je to totéž, jako uživatele otravovat reklamou.

Ačkoli je tak případ serveru Chronomag možná jen náhoda, servery, které se snaží zneužívat počítače svých návštěvníků se budou pravděpodobně množit.