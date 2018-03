Nyní je správná doba, aby CEFC prodala nemovitosti v Česku. Co všechno firma vlastní?

PRAHA V médiích se objevily zprávy o tom, že CEFC plánuje prodej svých nemovitostí ve světě. Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka je právě nyní nejvhodnější doba k prodeji budov také v Česku. Hodnota nemovitostí totiž za poslední roky výrazně stoupla. Společnost CEFC China Energy v Česku vlastní kromě fotbalového stadionu Eden i pražské hotely a například komplex Florentinum v Praze Na Florenci.

Čínská společnost CEFC China Energy podle agentury Bloomberg plánuje prodat reality v hodnotě více než 65 miliard korun. Jaroslav Tvrdík a mluvčí CEFC Group (Europe) Company Pavel Bednář vyvrátili, že by se mělo jednat o nemovitosti v Česku. S problémy, které se kolem CEFC objevují ale není jisté, zda se tato situace nezmění.

„CEFC v Česku spravuje velmi drahé luxusní nemovitosti. Nejhodnotnější bude určitě Florentinum, jehož cena se může pohybovat mezi 6 až 8 miliardami korun. U takto drahých nemovitostí je okruh potencionálních zájemců celkem úzký. Mnoho lidí nedisponuje takovým obnosem peněz. Pokud by na prodej spěchali, tak by samozřejmě museli snížit cenu,“ dodal Křeček,.

Jaké nemovitosti u nás CEFC vlastní?

Pokud by se skupina CEFC rozhodla, že prodá své nemovitosti v Praze, tak by si nyní podle Křečka vybrala nejvhodnější dobu. „Cena realit v Praze je nyní poměrně vysoko. Pokud by Číňané začali své majetky rozprodávat, tak by za ně dostali víc, než za kolik je před lety koupili. Během té doby, co budovy vlastní, šla cena o několik desítek procent nahoru. Výsledný prodej by tak i přes sníženou cenu nebyl ztrátový,“ sdělil ekonom Křeček.

CEFC u nás vlastní například fotbalový stadion Eden, na kterém hraje tým SK Slavia Praha. Společnost ho odkoupila loni v dubnu za částku kolem jedné miliardy. Mezi další čínské nemovitosti patří i hotely. CEFC vlastní hotel Mandarin Oriental Prague na Malé Straně a Le Palais Art Hotel Prague na Vinohradech. Kromě nich koupila firma i budovu bývalé Živnobanky v centru Prahy. V listopadu 2016 koupila pražský komplex Florentinum, o rok později pak zrekonstruovanou budovu v pražské ulici Na Poříčí 30 v sousedství Florentina. Jaké všechny nemovitosti zde čínská firma vlastní, není jisté. Kompletní seznam společnost nezveřejnila a ví se především o těch, kterými se sama veřejně pochlubila či vyvolaly kontroverze.



Živnobanka by se mohla prodat na části

Nejsnáze by se podle ekonoma prodávala budova Živnobanky. Florentinum by kupce hledalo zřejmě nejhůře. „Pokud by areály Živnobanky společnost CEFC prodávala jednotlivě, tak by s tím nebyl problém. Našlo by se velké množství zájemců. Nejobtížnější by byl naopak prodej Florentina,“ uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Kromě nemovitostí CEFC spravuje v Česku další aktiva. Čínská skupina vlastní strojírenskou společnost ŽDAS, zároveň získala dceřinou firmu žďárského podniku TS Plzeň, dále drží necelý poloviční podíl letecké společnosti Travel Service, Pivovary Lobkowicz a fotbalový klub SK Slavia Praha.

CEFC také vlastní menšinový podíl cestovní kanceláře Canaria Travel a 75% podíl internetového prodejce zájezdů Invia.cz. V březnu 2016 se stala CEFC polovičním vlastníkem J&T Finance Group. Za poloviční podíl měla zaplatit 26,3 milard. Celkem u nás čínská investiční skupina spravuje aktiva v objemu přes 38 miliard korun.