O pozemky v Chebu se zajímá Mitsubishi. Japonská firma by tu mohla vyrábět pneumatiky

CHEB O pozemky v Průmyslové zóně Cheb II. se zajímá japonská automobilka Mitsubishi. Hledá místo, kde by vyráběla pneumatiky. Podle starosty Chebu Zdeňka Hrkala (ANO) by ale město dalo přednost investorovi, který by využil celou zhruba 130 hektarů velkou plochu.

Automobilka by na pozemcích, které město získalo od Karlovarského kraje, využila zhruba třetinu plochy. Navíc podle Hrkala potřebuje asi padesátimetrovou chladící věž, což by mohlo být problematické kvůli nedalekému letišti. Objem investice, kterou Mitsubishi zamýšlí, ani předpokládaný počet pracovních míst není znám. „Firma si vybírá z několika lokalit. Cheb se jim líbí, protože jsme ve středu Evropy. Navíc se plánuje v Chebu vybudování nákladového nádraží,“ uvedl Hrkal.



Jenže pozemky v Průmyslové zóně Cheb II. budou k dispozici nejdříve za dva roky. Do té doby je podle dohody s krajem bude využívat k zemědělské činnosti školní statek. Budoucí, už druhá průmyslová zóna u Chebu byla zařazena mezi strategické zóny České republiky. Svou rozlohou je navíc výjimečná. Průmyslový park Cheb II. bude rozlohou zhruba 130 hektarů jedním z největších v Česku. Zasíťování pozemků má podle odhadů přijít na asi 200 milionů korun. Samotným prodejem pozemků může ale město vydělat až 700 milionů korun.

První část průmyslového parku v Chebu je už zaplněna a působí zde logistické i výrobní firmy, které zaměstnávají od desítek po několik set lidí. Rozsahem i využitím je průmyslová zóna v Chebu nejvýznamnější v kraji.