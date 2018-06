O sdílené pracovní prostředí je zájem. Provozovatel coworkingů Hub Ventures míří na pražskou burzu

PRAHA Největší provozovatel sdílených pracovních prostorů v České republice Hub Ventures chce vstoupit na trh Start na Pražské burze. Částka, kterou by jim mohl úpis akcií přinést, se podle majitelů pohybuje od 25 až do 90 milionů korun. Finance chtějí mimo jiné využít k otevření dalších dvou coworkingových center. O sdílené pracovní prostory je očividně zájem, nasvědčuje tomu i rostoucí počet členské komunity.

Společnost Hub Ventures, která provozuje Impact Hub v Praze, Brně a v Ostravě oznámila, že chce vstoupit na nový trh Pražské burzy pro malé a střední firmy už loni v říjnu. Nejdříve majitelé Robert Tůma, Zdeněk Rudolský a Petr Vítek počítali s tím, že stihnou první květnový Start day (den, kdy končí úpis akcií - pozn. red.). Nakonec ale vstup na trh Start odložili na 26. června. Hub Ventures tak následuje firmy Primoco, Prabos a Fillamentum, které se účastnily prvního úpisu.

První úpis nestihli kvůli přeměně na akciovou společnost

„Původně jsme doufali, že všechno stihneme připravit. Už v průběhu jsme ale museli náš plán přehodnotit a směřovat až k červnovému úpisu. Tím, že byla naše mateřská firma společností s ručením omezeným, tak nás čekala velká příprava k tomu, abychom se stali akciovou společností. Změna byla časové náročná,“ řekl pro Lidovky.cz Zdeněk Rudolský, výkonný ředitel skupiny Hub Ventures.

Zdeněk Rudolský, výkonný ředitel Hub Ventures a jeden ze zakladatelů společnosti.

Přípravná fáze byla ukončena scválením prospektu od České národní banky. Nyní tedy majitelé čekají prezentace investorům. Od pondělí 11. června můžou zájemci pokládat první objednávky. Hub Ventures hodlá investorům nabídnout až 66 000 akcií. Majitelé odhadují, že můžou úpisem získat 25 až 90 milionů korun. Největším vlastníkem je Tůma, kterému patří 68 %. Rudolský s Vítkem vlastní shodně 16 %. Pokud by se jim podařilo upsat všechny nabízené akcie, tak bude nový společník disponovat 24,8 %.

Splacení dluhů a otevření nových budov

Peníze z emise využíjí majitelé například na pokrytí dluhů a na otevření nových coworkingových center v Praze. „Část chceme použít na refinancování dluhů, tím posílíme stabilitu firmy. Dále využijeme peníze k odkoupení konkurenční budovy a ke koupi třetího domu v Praze, který rozšíří naši síť. Zároveň bychom chtěli rozšířit poradenskou společnost Hub Innovation o další týmy,“ popsal plány Rudolský.

Pokud úpis akcií na konci června dopadne dobře, tak by se měla skupina Hub Ventures podle Rudolského rozrůst do konce roku 2020 o dva nové Impact Huby. V Praze by tak měly být tři coworkingová centra. O které budovy se jedná Rudolský neprozradil. Rok 2020 by měl být také rokem, za který plánuje společnost vyplatit investorům první dividendy.



Coworking je v kurzu

„Každým dnem se potvrzuje, že má coworking smysl. Sdílené pracovní prostředí zažívá velký globální boom. Čím dál více lidí prostory využívá nebo o tom alespoň uvažují,“ dodal Zdeněk Rudolský. Jeho slova potvrzuje rostoucí počet coworkingových center v České republice. Těch je u nás už 61, z toho jich 26 sídlí v Praze. Přitom v roce 2010 vznikla v Česku první sdílená budova Impact Hub v Praze. Ve světě momentálně existuje 18 900 sdílených kanceláří.

Hub Ventures se zaměřuje hlavně na provoz takzvaných coworkingových center. Pod značkou Impact Hub v Česku nabízí v Praze, Brně a Ostravě sdílené pracovní prostory, ve kterých poskytuje zázemí lidem na volné noze nebo začínajícím firmám. Aktuálně je brněnský Impact Hub největším v Evropě a celosvětově druhým největším Hubem. Dohromady coworkingová centra využívá více než 1400 lidí. Kromě toho skupina provozuje rovněž konzultační společnost Hub Innovation a investuje do rozvíjejících se firem a startupů.