O2 má tři nové tarify. Za 499 korun nabídne až 10 GB dat

PRAHA Operátor O2 od května zavede tři nové datové tarify s měsíčním objemem až 20 GB. Vedle toho zvýší u tarifů pro mladé datový limit na pětinásobných deset GB za nezměněnou cenu. Firma to v pondělí oznámila v tiskové zprávě.

„Naše tři nové tarify nabízí vyšší objem dat, který vystačí na surfování v mobilu, poslech hudby a sledování videí i náročnějším uživatelům. Každý zákazník si pak může vybrat, zda každý měsíc dostane data navíc nebo jednorázový bonus na pořízení nového mobilu, tabletu nebo notebooku. Ten zařazujeme do nabídky vůbec poprvé,“ uvedl ředitel Komerční divize O2 Richard Siebenstich.



Nové datové tarify nemají neomezené volání. Minuta hovoru do všech sítí vyjde na 3,50 korun a SMS na 1,50 korun. Nová nabídka navazuje na rodinné balíčky O2 Spolu kombinující tarify s daty, digitální televizi O2 TV a Internet na doma a také neomezené tarify Free s větší porcí dat, které O2 představilo v loňském roce. Nabídka je určená pro lidi, kteří na mobilu především surfují a používají různé aplikace.



Za tarif s objemem čtyři GB zákazník zaplatí 349 korun měsíčně, za deset GB 499 korun a za 20 GB je to 799 korun. V rámci tarifů pro mladé do 26 let za 399 korun zákazník získá pět GB dat a 120 minut volání nebo deset GB a 120 minut volání za 499 korun.

Konkurenční T-Mobile rovněž nabízí deset GB dat za 499 korun nebo tarif se 100 minutami hovorů a dvěma GB dat pro studenty za 399 korun. Vodafone má za 499 korun tarif pro studenty s neomezeným voláním a deseti GB dat.