O2 po letech oživí značku předplacených karet Go. S dvěma variantami tarifů

PRAHA Operátor O2 po několika letech oživí značku předplacených karet Go. Bude pod ní nabízet předplacené karty s neomezeným voláním. O2 to ve středu oznámila v tiskové zprávě.

„GO karta má jako značka v naší cílové skupině stále perfektní znalost a sami zákazníci si ji v inovované verzi vybrali z řady návrhů. Ne však kvůli nostalgii, ale proto, že vyjadřuje dynamiku, radost, volnost a důvěru,“ uvedla ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.



Zákazníci si budou vybírat ze dvou variant - karta GO zdarma při měsíčním dobití 300 korun nabídne neomezené volání do sítě O2 a také na pevné linky a k tomu navíc 50 MB dat měsíčně. Karta GO neomezeně pak za 20 korun na den umožní neomezené volání do všech sítí a připojení k internetu pro zprávy a chat. Karty budou k dispozici ve standardních prodejních kanálech a na webu O2.

Celkový počet mobilních zákazníků O2 vzrostl meziročně o 0,6 procenta na 4,954 milionu. Z toho počet předplacených karet poklesl o 4,5 procenta na 1,48 milionu.