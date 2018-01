čtvrtek 7. prosince 2017, Praha Ve spolupráci s našimi obchodními partnery a odbornou veřejností realizujeme setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí. Tentokrát jsme se zaměřili na hospodaření s vodou.

Obce žádají kvůli suchu o dotace.

Problémy, které s sebou každoročně přináší sucho, řeší čím dál častěji i obce.Ty začaly výrazně využívat možnosti žádat o dotaci na malé vodní nádrže a drobné vodní toky. V Česku je jich na 86 tisíc kilometrů.

Obce se vloňském roce ucházely o dotace na 269 projektů. Měly vést k lepšímu odtoku i zadržení vody v krajině nebo zvýšení protipovodňové ochrany. Ministerstvo zemědělství by na to mělo obcím přispět 316 miliony korun.

„Je potřeba se zaměřovat nejen na vodní infrastrukturu, ale i na zadržování vody v krajině a vytváření retenčního prostoru, obnovu starých rybníků a tvorbu nových. Kromě povodí a Lesů ČR mohou nově žádat také obce a je o to velký zájem. I na reakcích starostů vidím, že je to zajímá, “řekl na konferenci MAFRA bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Dalších zhruba 287 milionů rozdělí ministerstvo z dotací státním podnikům – tedy povodím a Lesům ČR. V Česku by tak mělo mimo jiné vzniknout 24 nových rybníků a vodních nádrží. Dalších 54 by se mělo obnovit.Na to půjde pravděpodobně podpora celkem 894 milionů korun.

Se suchem bojují také Vojenské lesy a statky.Ty mají program Živávoda. Státní společnost pod ministerstvem obrany spravuje zhruba pětprocent celkové rozlohy lesů, což je celkem 130 tisíc hektarů. Spadá pod ni ale i sedm tisíc hektarů zemědělské půdy a 900 hektarů vodních ploch. „Schopnost lesů zadržovat vodu v krajině je jedna ze zásadních funkcí lesa,“ sdělil na konferenci MAFRA ředitel Vojenských lesů a statků Josef Vojáček. „Takřka všechna voda na naše území spadá ve formě srážek, které jsou tak pro vodní bilanci státu rozhodujícím faktorem. Srážkové deficity osabují les a jeho ekosystémy, a v konečném důsledku tak ničí jeho absorpční schopnosti, i proto se schopnost lesů zadržet vodu v krajině stává významnou prioritou,“ dodal Vojáček. I proto chtějí Vojenské lesy a statky aktuálně investovat 100 milionů korun z vlastních zdrojů do obnovy a budování drobných vodních děl. Jsou to nejen vodní nádrže a rybníky, ale i studánky, lesní tůně nebo napajedla pro zvěř.

Největší investice míří do nejvíc postižených lokalit. Mezi nimi jsou vojenský újezd Březina na Vyškovsku, lokalita v Lipníku nad Bečvou nebo na Bruntálsku, tedy severovýchod Moravy. Právě Morava bývá suchem zasažena tradičně nejvíce.