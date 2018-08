V nákupních centrech nastavují klimatizace na příliš nízké teploty, tvrdí epidemiolog

PRAHA Obchodní centra jsou pro některé Čechy útočištěm, kde se schovají před tropickým počasím. Nákupní prostory jsou totiž klimatizované po celé léto. Minimální teplota je ale od roku 2012 regulována díky nařízení o podmínkách ochrany zdraví při práci. Podle epidemiologa ale často nákupní centra nastavují klimatizace na příliš nízké teploty.

Ještě před rokem 2012 si mohl zaměstnavatel nastavit klimatizaci libovolně podle sebe, především záleželo na dohodě mezi zaměstnanci. Poté, co přišla novela zákona o podmínkách ochrany zdraví při práci, se už ale situace změnila. Nyní se už musí zaměstnavatel postarat o to, aby se teplota pohybovala v požadovaném rozmezí, podle toho, jakou činnost jeho zaměstnanci vykonávají. Při sedavé práci by se například měla teplota pohybovat od 20 do 27 stupňů Celsia.

„Teplota ve společných prostorách hotelů a nákupních centrech je často nastavena centrálně pod 20 °C, přestože se všeobecně ví, že klimatizovaná teplota by měla být maximálně o pět stupňů nižší než teplota venkovní. Proto je užitečné mít s sebou vždy ještě jednu vrstvu oblečení,“ sdělil epidemiolog Rastislav Maďar.



Rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou

Teplota v klimatizovaném obchodním centru by se neměla lišit o více než 6 stupňů Celsia oproti venkovnímu prostředí. Jinak by docházelo k teplotním šokům, které by mohly mít za následek nachlazení. Mohou se také najít jedinci, kteří se v klimatizovaném prostředí necítí dobře, aniž by byli schopni vysvětlit důvod těchto pocitů. To je situace, která je stále předmětem výzkumů a souvisí s takzvaným Syndromem nemocných budov, kdy lidé pociťují v klimatizovaném prostředí zdravotní problémy jako je bolest hlavy, pálení očí či únava.



Samotné obchodní domy tvrdí, že vyhlášku dodržují a teplotní rozdíl nepřekračuje hygienické hodnoty. „Náš systém měření a regulace plynule vyhodnocuje vnitřní a vnější teplotu a reguluje nastavení chlazení tak, aby byl dodržen rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou mezi 5 a 6°C,“ řekla Renata Nejtková, marketingová manažerka pražského nákupního centra Eden a dalších obchodních domů společnosti Tesco Stores.



„Teploty udržujeme na doporučené odchylce mezi venkovní a vnitřní teplotou. Při současných teplotách také logicky vydáváme na chlazení více energie,“ uvedl manažer obchodního centra Palladium Karel Skalický.



Obchodní centra oslovené serverem Lidovky.cz potvrzují, že během letošního roku na chlazení vynakládají více energie. „Samozřejmě v době současných teplých dní i nocí je vyšší požadavek na výkon chladícího systému, protože provětrávání bez požadavku na chlazení je účinné pouze v noci a ranních hodinách, a to jen v případě, pokud je venkovní teplota nižší než vnitřní,“ popsal mluvčí Galerie Šantovka v Olomouci Juraj Aláč. Podle technického manažera centra Arkády Pankrác je extrémní a dlouhotrvající počasí náročnější nejen na energie ale také na samotné zařízení.



Překlimatizovaný obchoďák? Většinou subjektivní pocit

I když se některým návštěvníkům obchodních center může zdát, že provozovatelé minimální teplotu nedodržují a prostory jsou „překlimatizované“, tak podle hygienické stanice, která má kontrolu pracovních podmínek na starosti, jde většinou o subjektivní pocit. „Co si pamatuji, tak jsem se za poslední tři roky nesetkala s případem, kdy by některé nákupní centrum porušilo hygienické normy a klimatizovalo až příliš,“ řekla pro Lidovky.cz Alice Klingerová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.