Obchodní řetězce následují Lidl a Rohlík. Chtějí přestat prodávat vajíčka z klece

PRAHA Obchodníci po zveřejnění informacích o špatném stavu slepic ve velkochovech postupně uvádějí, že od prodeje vajec z klecových chovů chtějí do několika let plně ustoupit. Změnu ale nemohou, jak tvrdí, provést hned. Zatímco Rohlik.cz slibuje, že bude prodávat vejce pouze z bezklecových chovů od konce roku 2019, Lidl v roce 2025, obdobný závazek mají Tesco a Globus.

Spolek Obraz zveřejnil prostřednictvím reportáže České televize v tomto týdnu záběry ze čtyř klecových českých chovů, ve kterých byly slepice odrané z peří, namačkané v malých klecích a byly tam i kusy, které podmínky chovu nepřežily. Českomoravská drůbežářská unie k tomu uvedla, že uhynulí nebo zranění ptáci v klecích jsou v chovech nepřípustní.

Nedostatek vajec z volných chovů

Rohlík.cz uvádí, že má v nabídce z 80 procent vejce z podestýlek, v biokvalitě a z volného chovu. Tato vejce jsou podle zakladatele portálu Tomáše Čupra kvalitnější a chutnější, ale také dražší. Zatímco vejce od slepic z klecí může podle něj stát 1,8 koruny, od slepic žijících volně bude stát až trojnásobek. Na trhu jich ale podle něj stejně není dostatek.

„Momentálně neexistuje v ČR taková kapacita producentů vajec z volných chovů, které by dokázaly plně nahradit objemy vajec prodávaných prostřednictvím online supermarketu Rohlík.cz,“ sdělil ČTK.

Mluvčí Globusu Pavla Hobíková pro server Lidovky.cz uvedla, že řetězec bude od července nabízet nově vejce z volného chovu. „Stejně jako Globus v Německu jsme se i my zavázali vyřadit klecová vejce z naší nabídky nejpozději do konce roku 2025,“ dodala. I Globus však uvádí, že má problém dostatečně pokrýt poptávku po vejcích těmi z volných chovů. Od klecových vajec už v minulosti například odešel fastfoodový řetězec McDonald’s, který používá vejce od nosnic v halách na podestýlce.

Řetětec Penny má omezení prodeje vajec od slepic z klecí také v seznamu svých plánů. „Jako zodpovědná firma podnikáme s veškerým respektem a ohleduplnosti k našemu okolí. Jedna z oblasti, kterou bychom chtěli co nejdříve zlepšit, je nabídka vajec z tzv. bezklecových chovu. Proto s našimi dodavateli vedeme dlouhodobý dialog na toto téma. Můžeme potvrdit, že nejpozději do roku 2025 budou v nabídce pouze vejce z bezklecových chovu, a to v celé skupině REWE,“ uvedla na dotaz serveru Lidovky.cz mluvčí společnosti Zlata Ulrichová.



Kritika aktivistů

Předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá sdělila, že uhynulé kusy v chovech jsou nepřípustné, zároveň ale kritizovala aktivisty, kteří záběry natáčeli. Mimo jiné podle ní mohli narušit biologickou ochranu prostor a vnést do chovu infekční nemoci.

Znevěrohodnila i autenticitu reportáže. „K opeření slepic na podstrčených záběrech lze snad jen říci, že se jednalo s největší pravděpodobností o hejna, která byla těsně před koncem snáškového cyklu. To znamená ve věku okolo 70. týdne věku, kdy slepice přepeřují, nevyjímaje o jakou technologii se jedná, a každý kdo choval slepice, dobře ví, že v době přepeření nevypadají pěkně,“ dodala.

Preference chovu by podle ní měla zůstat na zákaznících. Podle ní kromě ceny hraje roli úroveň mikrobiálního znečištění, které je mnohonásobně vyšší u alternativních systémů ustájení.

Ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád pověřil veterináře, aby se na pohodu ptáků v klecových chovech zaměřili. „Mají se zaměřit na to, kolik slepic tam (v kleci) je. Stává se, že ve velkochovu se dostanou slepice ven a zaměstnanci mají tendence je strkat do stále stejné klece a podobně,“ řekl ČTK.

Technologie obohacených klecí je však podle něj legislativně přípustná a klece jsou schvalované. „Slepice vždycky hynou - i ve volném výběhu - ale (podnik) musí mít nastavený režim tak, aby tam nebyly. V noci se tam můžou najít, ale když přijde směna, tak je ve správném režimu musí odklidit,“ dodal.