Obchodníci: Prodejním hitem budou v létě paddleboardy

PRAHA Prodejním hitem letošního léta bude podle obchodníků se sportovním zbožím paddleboard, tedy nafukovací či pevný plovák podobný surfu, na kterém jezdec používá k pohybu vpřed dlouhé pádlo. Poptávka po paddleboardech přes vysokou prodejní cenu letos prudce stoupla. Popularita paddleboardingu, tedy pádlování ve stoje, roste po celém světě.

„Čekáme, že sezona paddleboardů bude kulminovat v červenci. Už teď je však oproti loňsku nárůst této kategorie, a to stovky procent,“ uvedla obsahová ředitelka srovnávače cen Heureka.cz Alexandra Čermáková. Paddleboardy se začaly na trhu masivněji objevovat loni touto dobou.



Průměrná cena nejoblíbenějších paddleboardů je více než 10 000 korun. Kvůli vyšší ceně je podle Čermákové běžné, že si paddleboardy kupují početnější skupiny přátel, kteří si pak vybavení mezi sebou půjčují.

Podle Patrika Hrdiny z obchodu Paddleboardshop.cz je nejprodávanějším rozměrem 317 x 81 cm. Podíl nafukovacích paddleboardů dosahuje 95 procent. „U paddleboardů z kvalitních materiálů se ceny drží nebo malinko stoupají,“ dodal.

Podle Patricie Šedivé z e-shopu Alza.cz jsou nejrozšířenější nafukovací paddleboardy v rozmezí délky 320 cm - 350 cm. Šířka se běžně pohybuje kolem 80 cm. Dá se říci, že platí: čím širší, tím větší stabilita,“ uvedla.

„Letošní rok jsme zaznamenali nárůst prodejů kategorie paddleboardů o 25 procent. Průměrná cena prodaných paddleboardů lehce narostla, ale nikterak závratně. Z příslušenství je největší zájem o sedák, pumpu a lodní vaky,“ dodal manažer výstavy stanů a vybavení do přírody v pražských Letňanech Vít Hruška. Typickými zákazníky jsou podle něj mladší lidé, muži a movitější zákazníci.

I když podle Čermákové existují i pevné paddleboardy, nejčastěji zákazníci kupují ty nafukovací. Jejich výhodou je nižší cena, dobrá skladnost, mobilita, odolnost a univerzálnost.

Paddleboarding či SUP (Stand Up Paddle) patří mezi vodní sporty, jejichž popularita po celém světě rychle roste. Pochází z Havaje. Mezi hlavní typy patří All Round (Univerzální) paddleboard, paddleboard do vln či závodní - liší se délkou, stabilitou či tvarem.