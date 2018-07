Obchodníci s módou trpí létem, kvůli vysokým teplotám jim klesly tržby až o několik desítek procent

PRAHA Prodejcům oblečení dělají vrásky rozmary počasí, které se jim podepsaly na prodejích sezonních oděvů. Kvůli letním teplotám, které letos přišly již na začátku dubna, se musí módní značky vypořádat s poklesem tržeb ve výši několika desítek procent.

Letošní rok byl bez jara, stěžují si čeští prodejci oblečení. Lehké kabáty, bundy, jarní svetříky nebo trenčkoty jim tak zbyly ve skladech. „Zima volně přešla v teplejší jaro, respektive posléze skokově v léto. Obvyklý přechod mezi obdobími chyběl, což se samozřejmě odráží i na nákupním chování a preferencích zákazníků,“ popisuje Michal Mička, majitel české módní značky Pietro Filipi, k němuž se se stížnostmi na vrtochy počasí připojují i další jako online prodejce Zoot nebo řetězec C&A.

Neprodejné zimní bundy

Namísto teplejšího oblečení, které zahřeje před jarními mrazíky, si totiž Češi začali pořizovat typicky letní kategorie jako sandály, plavky a šortky již na začátku dubna. Ovšem v předchozích letech se k těmto nákupům zákazníci odhodlali až v polovině května. Neprodaná jarní kolekce se tak obchodníkům negativně podepsala na tržbách.

„Odhadem mohl být začátek jara v porovnání s předchozím rokem slabší o 20 až 30 procent,“ vypočítává Mička. „Na druhou stranu teplejší počasí nahrálo letním věcem, které se prodávají výrazně více. Celou sezonu patří mezi bestsellery letní šaty. Ty vykompenzují slabší rozjezd.“

Potíž je v celém systému módního průmyslu, který na teplé jaro či případně deštivé léto nedokáže rychle reagovat. Designéři totiž sezonní kolekce navrhují s více než ročním předstihem. Nákupčí následně vybírají jednotlivé kusy oblečení s devítiměsíčním předstihem. Prodejci se ovšem i tak snaží samotný počet možných neprodaných kusů snížit, a tak nabídku tvoří z univerzálnějších či takzvaných basic výrobků. „Během posledních let jsme zaznamenali delší letní období a odpovídajícím způsobem upravili naše nákupní chování,“ potvrzuje Veronika Kovaříková, mluvčí prodejce C&A. „Vývoj za poslední roky změnil náš sortiment, kdy například nabízíme více triček.“

Většina neprodaného oblečení končí v sezonních slevách, v outletovém prodeji nebo u dobročinných organizací. „Část zboží, které se nám nepodařilo prodat, jsme po jednání s našimi dodavateli vyměnili za aktuální letní kolekce,“ dodává mluvčí online prodejce Zoot Andrea Burgerová. Podle odborníků ale budou obchodníci některé specificky jarní zboží prodávat dlouho i s plnou podporou výprodejů. „Ovšem obecně platí, že neexistující zimní sezona je mnohem bolestivější, protože to jsou produkty, které v jiné sezoně opravdu obchodník neprodá,“ vysvětluje Michal Jirák z módního vyhledávače Glami.

Příliš mírné zimy ale trápí světové výrobce oblečení již několik let. Švédský prodejce H&M mezi lety 2014 a 2016 přiznal, že neobvykle teplá sezona mu způsobila ztrátu v prodejích oblečení určeného na podzim a zimu. Teplotní výkyvy pociťují i další společnosti jako Next nebo Marks and Spencer.

Americká firma Planalytics, která sleduje dopad počasí na maloobchod, uvedla, že teplý přechod mezi podzimem a zimou stál prodejce oblečení mezi listopadem a prosincem roku 2015 v porovnání s předešlým rokem asi 572 milionů dolarů. Před dvěma lety zase server CNN informoval, že prodeje sezonních módních doplňků jako čepic, rukavic a šál v USA klesl o deset procent. Ve Velké Británii propad činil až 32 procent.

Návrhářem i meteorologem

Pro některé prodejce znamenají rozmary počasí „jen“ změny v sezonních kolekcích, pro jiné představují zvrat u zásadních výrobků. Příliš teplá zima tak měla v roce 2015 vliv na prodeje francouzské značky Saint James, jež je slavná pro pletené vlněné svetry, které byly již od roku 1850 oděvem pro námořníky. Firma se svého dědictví pochopitelně vzdát nechce, musela tak přijít s řadami oblečení, které nejsou těsně svázané s jednotlivými sezonami. „Svetry jsou lehčí, jemnější a vzdušnější, aby byly pro zákazníky více flexibilní,“ přiznal jednatel firmy Benjamin Auzimour.

Podle serveru The Independent si dokonce některé značky najímají experty, kteří dokáží vrtochy počasí předpovídat. Vyšší odborná škola Fashion Institute of Technology v New Yorku tak nabízí předmět s názvem Prediktivní analýza pro plánování a prognózu, který má studentům pomoci zjistit, kdy mají obchody v Los Angeles začít s prodejem plavek nebo kdy se mají na regálech v Chicagu objevit oděvy s teplou flísovinou.