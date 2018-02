Do Karlových Varů začala létat nízkonákladová linka z Moskvy

KARLOVY VARY První letadlo nízkonákladové letecké společnosti Pobeda v sobotu přistálo v Karlových Varech. Na lince z moskevského letiště Vnukovo do Karlových Varů a zpět bude létat dvakrát týdně. Letiště si od nové linky slibuje výrazně větší počet cestujících.

„Společnost Pobeda doplní stávající společnost, která létá z Ruska do Karlových Varů, což jsou České aerolinie. Pobeda zatím vyhlásil dva lety týdně, což při tom počtu letů znamená, že letos bychom mohli dosáhnout asi 50 tisíc cestujících,“ řekl novinářům ředitel letiště Václav Černý.



Kraj, kterému letiště patří, se podle náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka (ANO) už delší dobu snažil obnovit letecké spojení do Ruska, ať už do Moskvy nebo Jekatěringu. „Překážky ale byly na ruské straně s vydáváním licencí pro obousměrné lety. Po návštěvě hejtmanky v Moskvě se ale podařilo, že ruská straně opět vydala Pobede licenci,“ uvedl Hurajčík.

Podle něj si letiště na svůj provoz je schopno i za současného stavu vydělat, ale v hospodaření zůstávají ztráty z minulých let, které se ale kraj a letiště snaží postupně dorovnat.

První přílet na karlovarské letiště doprovázelo tradiční uvítání vodní slavobránou, kterou vytvořili nad letadlem letištní hasiči. Pak už cestující zamířili k odbavení.

Před krizí na Ukrajině létaly do Varů pravidelné linky

Karlovarské letiště, které v minulých letech těžce zasáhl pokles cestujících z Ruska a rusky mluvících zemí, tím poprvé v historii získá nízkonákladového dopravce. Mohl by pomoci opět zvýšit zájem o leteckou dopravu do největšího lázeňského města v Česku. Nahradit by měla i linky do Prahy s následnou automobilovou dopravou do Karlových Varů.

Letecká společnost Pobeda nabízí tarify v průměru o 20 až 25 procent nižší, než u klasických dopravců. Díky cenové politice se Pobeda stala nejžádanějším leteckým dopravcem na ruském trhu. Průměrná obsazenost letů je 95 procent a na většině letů dosahuje 100 procent, což je nejvyšší z ruských klasických leteckých společností.

Před krizí na Ukrajině létaly do Karlových Varů pravidelné linky hned z několika destinací a počet cestujících ještě v roce 2014 překročil 100 tisíc. Následně kvůli řadě okolností počet cestujících rychle klesal. Teprve loni se podařilo opět trend mírně obrátit.

Letiště Karlovy Vary odbavilo v roce 2017 celkem 20 034 terminálových cestujících, jejichž cesta začínala či končila v Karlových Varech, což znamená nárůst o 3,9 procenta oproti předcházejícímu roku. Novými charterovými linkami do Izraele a Uzbekistánu se tak plně podařilo kompenzovat další pokles počtu cestujících na linkách z Ruské federace v důsledku snížení počtu letů Českých aerolinií do Moskvy v průběhu roku.