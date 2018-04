Obří soutěž na mýto jde do finále. Ťok tasí znalce last minute

PRAHA Blíží se konec příběhu lukrativní zakázky, kterou už jednou rukou drží firma z impéria PPF spolu se slovenským SkyTollem. Zda české mýto popadnou oběma rukama, co nevidět rozhodne antimonopolní úřad. Řada indicií naznačuje, že na konci tohoto týdne – či během toho příštího – padne úřední verdikt, zda byla soutěž na výběrčího dálničního mýta nastavena fér.

Ministerstvo dopravy, které tendr loni v červnu vyhlásilo, se rozhodnutí pokusí na poslední chvíli ovlivnit novým znaleckým posudkem. Podle informací LN ve středu vyprší resortu řízenému Danem Ťokem (za ANO) lhůta pro poslední vyjádření, které si vyžádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Právě strážci férového trhu musejí následně rozhodnout, zda jim několikero stížností podaných současným správcem mýta, rakouským Kapschem, připadá oprávněných. Pokud ano, celý tendr může padnout a hledání provozovatele začne nanovo.

Ministerstvo by se tím dostalo do časové pasti, protože vítěz musí mýtný systém ovládat od roku 2020. Jinak by stát přišel o tučné výdělky nebo by byl nucen prodloužit smlouvu Kapschi.

Dostali stejná data?

Tato firma může nyní přijít o lukrativní státní byznys, který s pomocí mýtných bran provozuje od roku 2007. Loni vybral na poplatcích 10,4 miliardy a bezmála 1,6 miliardy si rozdělil se svými obchodními partnery.

Ministerstvo dopravy si ovšem před dvěma týdny vybralo pro výběr peněz od kamionů a autobusů jiné konsorcium, SkyToll, který spravuje dálniční poplatky na Slovensku, a CzechToll ze skupiny PPF. Jejich nabídka na deset let provozu s pomocí satelitní technologie za 10,75 miliardy byla ze čtyř uchazečů nejlacinější.

Neúspěšný uchazeč Kapsch si u antimonopolního úřadu stěžoval mimo jiné na to, že účastníci soutěže nemuseli dostat od státu stejné podklady. Vadilo jim i rozdávání dat na flash discích. „Úřad neposkytuje detailní informace k průběhu správního řízení o mýtném. Vydání prvostupňového rozhodnutí ve věci včas oznámíme,“ pomlčel o konkrétních krocích mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Vítězné konsorcium označuje námitky konkurenčního Kapsche za účelové.

„Použití elektronických nosičů dat je běžné v Česku i ve světě. Zejména když dokumentace čítala desítky tisíc stran,“ uvedl mluvčí CzechTollu Miroslav Beneš. Podle něj Kapsch nedodal konkrétní důkaz, že by ministerstvo při předání dokumentace udělalo chybu. „Nikdo jiný z uchazečů kvalitu zadávací dokumentace ani férovost soutěže nezpochybnil,“ dodal.

Znalec na konec

Minulý týden vyzval ÚOHS účastníky řízení k finálnímu vyjádření. Uzávěrka byla do konce minulého týdne.

„Požádali jsme o prodloužení termínu, protože se v posledních týdnech ve spisu k mýtnému tendru objevilo několik nových dokumentů od firmy Kapsch. Chceme na ně reagovat. Spis má stovky stran, takže si jej chceme podrobně prostudovat. Zároveň uplatňujeme znalecký posudek,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler. Místo dvaceti požadovaných dnů navíc ale resort dostal od ÚOHS jen pět. Lhůta mu vyprší ve středu.

„Snaha ministerstva zdržovat rozhodnutí hraničí s trapností. V kuloárech se jasně mluví o zvyšujícím se tlaku na nezávislost antimonopolního úřadu,“ zaútočil David Šimoník z Kapsche. Nabídka této firmy činila 13,5 miliardy.

Krátce před vyhlášením výsledků soutěže Kapsch nabídl ministerstvu konzultace ohledně možného snížení ceny. Model tendru – takzvané jednací řízení s uveřejněním – toto licitování umožňuje. Ťokův úřad jej nevyužil a vybral nejnižší cenu. To se Kapschi logicky nelíbilo. „Nejednoznačné zadávací podmínky zcela jistě vedly k tomu, že každý účastník nacenil nabídku odlišným, vzájemně neporovnatelným způsobem,“ popsal mluvčí Šimoník jeden ze závěrů odvolání, které Kapsch ve středu proti výsledku tendru podal.