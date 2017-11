Obyvatelé sídliště v Písnici trpí. Nový majitel zvyšuje nájmy o polovinu

O co jde v Písnici Malé panelové sídliště na okraji Prahy s 739 byty získal ČEZ v roce 1992. Přestože opakovaně sliboval, že je nabídne nájemníkům ke koupi, nikdy tak neučinil. Loni v létě pak ČEZ vypsal veřejnou soutěž. Prý by nebylo v souladu s péčí řádného hospodáře prodat byty do rukou nájemníků. Ti proti prodeji začali protestovat a letos v únoru podali žalobu, kterou zpochybnili privatizaci bytů do rukou ČEZ. Kvůli žalobě z koupě vycouval vítěz soutěže, byznysmen Pavol Krúpa. Byty tedy koupila firma ze skupiny CIB Group s nabídkou 1,276 miliardy korun.