V červnu se v Praze objeví sdílená ,miniautíčka‘. Minuta jízdy za 4 koruny a parkovat můžete i v zónách

PRAHA Do centra Prahy míří žluté elektromobily, které si budou moci pronajmout zájemci o ekologickou a pohodlnou jízdu. Služba re.volt začne v červnu s dvaceti sdílenými vozy a postupně bude přidávat další. Největší výhoda malého vozítka je právě rozměr. Řidič s ním může zaparkovat příčně i na podélném stání. Navíc může elektromobil parkovat i v zónách s modrým pruhem. Minuta jízdy zákazníka vyjde na čtyři koruny.

„Působím ve společnosti, která elektromobily prodává a jeden z našich modelů je i ten, který budeme využívat ke carsharingu. Říkal jsem si, že je škoda, abych takového městského drobečka nepoužil jako sdílené vozidlo,“ popsal vznik služby re.volt jeho spoluzakladatel Pavel Kuchta. Auta se vyrábějí v Číně, díky tomu se tak cena pohybuje okolo částky 300 tisíc korun za jeden vůz.

Modré zóny pro elektromobily neplatí

Malá velikost je jednou z nejhlavnějších odlišností re.voltu od klasických carsharingových služeb. Na délku elektromobil měří 2,2 metrů a proto se s ním dá zaparkovat téměř kdekoliv. Řidiči ho mohou nechat stát příčně na podélném stání. Elektromobily navíc mohou v Praze parkovat v modrých zónách.



„Naše auto je opravdu malé a hravé. Jízda s ním je zábava. Když náš zákazník pojede do práce, tak by ho to mělo hlavně bavit. To je náš záměr,“ řekl pro Lidovky.cz Pavel Kuchta.



Půjčování aut bude probíhat přes mobilní aplikaci. Stačí si ji stáhnout, zaregistrovat se a najít nějaké auto poblíž. Vůz si odemknete přes aplikaci, tu vytvořil druhý spoluzakladatel Martin Matoušek.



Výhodou elektromobilů je jejich malý rozměr.

Na začátku bude po Praze jezdit 20 žlutých vozů, které budou muset řidiči zpět zaparkovat pouze v Praze 1 a Praze 2. Vyjet ale můžete s autem i mimo tyto městské části. Podle Kuchty omezením na centrum docílí firma lepší dostupnosti elektromobilů. Pokud budete chtít s autem někde přijet a zase odjet, tak ho můžete zamknout klíčem místo aplikace, auto najdete na místě, kde jste ho zaparkovali. Za dobu, kdy bude vůz odstavený ale zaplatíte. Tarif je stanovený na 4 koruny za minutu, ať už jedete, nebo stojíte. Částka, kterou zákazník zaplatí se vždy počítá od odemknutí auta až do zaparkování a zamknutí.

Nabíjecí stanice vás nemusí zajímat

Elektromobily od re.voltu budou jezdit maximální rychlostí 80 km/h a při nabité baterii dojede až 120 kilometrů. Baterie se dá z vozu po vybití vyjmout a nahradit nabitou. Servisní tým se tak bude starat o výměnu baterií a zákazník nemusí hledat nabíjecí stanice.



Do „miniautíčka“ se vejdou dva lidé a vzadu je umístěný malý kufr. Při pohledu na auto se zdá, že vyšší řidič bude mít problém s tím, aby se do vozu vměstnal. Jeden ze zakladatelů re.voltu Pavel Kuchta nepatří také k nějakým střízlíkům, ale obavy o nedostatečný komfort z části vyvrací.



„Já osobně měřím 192 centimetrů a nemám problém. Téměř se už sice dotýkám kolenem přední palubovky, ale není to nic nekomfortního. Myslím si, že do 195 centimetrů je to v pohodě, při větší výšce by už to ovšem pohodlné nebylo,“ dodal.

Prvních dvacet vozů chtěli spoluzakladatelé služby re.volt Pavel Kuchta a Martin Matoušek financovat ze svých peněz, nakonec jim v tom ale pomohla banka. „Nejdřív nám žádná banka nechtěla schválit půjčku, ale nakonec nám půjčila ČSOB. Ta naštěstí podporuje podobné moderní projekty,“ dodal Kuchta. Co půl roku chtějí tvůrci re.voltu přidávat dalších 40 elektromobilů, v roce 2020 by podle jejich propočtů mohlo být v Praze až 240 žlutých aut.