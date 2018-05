Odhaluje neznámý svět strojvedoucích. Znepřátelil jsem si tím kolegy a podráždil firmu, říká

PRAHA Chtěl veřejnosti ukázat, že práce strojvedoucího vlaku obnáší víc než jen pouhý pohyb nahoru a dolů rychlostní pákou. Třicetiletý Michal Kopťár si pod pseudonymem Strojvedoucí založil profily na sociálních sítích, na nichž chtěl úzkému okruhu nadšenců přiblížit svou profesi. Osobitým stylem a lidským přístupem záhy zaujal na sociálních sítích tisíce lidí. A vzbudil závist mezi kolegy.

Michal Kopťár (30) Narodil se 18. dubna 1988 v Rakovníku. Vystudoval střední školu se zaměřením na strojní průmysl. Po škole pracoval jako analytik, později žil rok v Londýně. Po návratu chvíli pracoval v pražském dopravním podniku u tramvají. Když se uvolnila pozice strojvedoucího u Českých drah, přešel k národnímu dopravci. Jeho vlaky vede už třetím rokem. Svou profesi poutavým způsobem přibližuje lidem na sociálních sítích Twitter a Instagram, kde jej sleduje několik tisíc lidí. Je rovněž vojákem v aktivní záloze s umístěním v 72. mechanizovaném praporu v Přáslavicích.

V těsné blízkosti vlaků se pohyboval už jako malý kluk. Jeho otec byl zaměstnán na dráze jako vedoucí posunu a často ho bral do práce s sebou. Tam se také Michal Kopťár poprvé podíval, jak vypadají lokomotivy zevnitř. Zaujaly ho. A tak začal sbírat jejich fotografie.



S nástupem puberty se jej však tato vášeň pustila. Cestu zpět si k ní našel až před třemi lety, kdy se po roční pracovní zkušenosti vrátil z Londýna.

„Přemýšlel jsem, co budu dělat. Chtěl jsem něco, abych měl po návratu domů čistou hlavu. Nemusel přemýšlet nad tím, co budu dělat zítra, že mám deadline nebo budu pracovat ještě doma. Řekl jsem si, že se hecnu a budu dělat, co jsem vždycky chtěl,“ líčí strojvedoucí, jenž je zároveň členem aktivních záloh české armády. „Dělám tak dvě věci, co mě baví, a jsem za to placený. Je to krásně vyrovnané,“ hlásí spokojeně.

Aby se skutečně stal strojvedoucím, musel - jako každý uchazeč o tuto profesi - podstoupit třístupňové výběrové řízení. Nejprve úspěšně splnit písemný test, který obsahuje například otázky z oblasti elektrotechniky či mechaniky. Po něm projít psychologickými zkouškami, během nichž se u zájemců zkoumají třeba reakce a vyspělost. A nakonec absolvovat celodenní zdravotní vyšetření.

Rok a čtvrt nanečisto, pak zodpovědnost a stres

Jako úspěšný uchazeč posléze nastoupil na pozici strojvedoucího v přípravě, kde přibližně rok poznával konstrukci a údržbu jednotlivých vozidel nebo se učil zákony a předpisy, kterých se na práci na železnici váže nespočet.

„Když doděláte tohle, nastoupíte na čtvrt roku v depu na posun. Nedostanete se na trať, ačkoliv na to máte zkoušky. Ale máte možnost rozjezdit se, ovládat stroj a komunikovat skrze radiostanici s lidmi,“ přibližuje strojvůdcovské počátky. „Teprve až pak přijde první výkon s lidmi. Najednou jste sám a ten rok musíte zužitkovat.“

Strojvedoucí (Twitter) @michalkoptar VIDEO: Ka?d? den mus?me vypsat z?znam o pr?b?hu sm?ny/slu?by, kter? na konci m?s?ce odevzd?me... https://t.co/LwJSUhDCOC Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu Každý den musíme vypsat záznam o průběhu směny/služby, který na konci měsíce odevzdáme... https://t.co/LwJSUhDCOC odpovědětretweetoblíbit

Na svou první jízdu s cestujícími si Michal Kopťár pamatuje dodnes. Tehdy vedl osobní vlak na trase Praha – Karlštejn. „Byl jsem obrovsky nervózní. Ačkoliv víte, že vše děláte dobře, pořád máte pochybnost, jestli to je opravdu dobře. Míra zodpovědnosti, že máte za sebou lidi, vás dožene,“ ohlíží se za začátky na železnici.

Brzdy kilometr a půl před stanicí

Od té doby má za sebou v lokomotivě statisíce kilometrů, denně jich většinou najezdí alespoň 200. Zatímco laik si pod prací strojvedoucího představí sedícího chlápka, který jednotvárným pohybem chodidla přidává a ubírá rychlost, Kopťár podotýká, že jde o náročné zaměstnání.

Strojvedoucí (Twitter) @michalkoptar Když se mě někdo zeptá co dělám za práci a já odpovím, že jsem strojvedoucí, v 99% následuje: “a máš tam to tlačítko, co furt musíš mačkat?” Ano, ale “mačkání” je jen za určitých podmínek. Stiskem, resp. odmačknutím potvrzuji svojí bdělost. V opačném případě vlak zastaví. https://t.co/zyTrN0iqQs odpovědětretweetoblíbit

„Směry jsou sice dané kolejemi, ale obsluhujete mnoho manometrů, voltmetrů, ampérmetrů, přepínačů. Způsob rozjezdu, zastavení, vše určujete,“ říká se slovy, že zabrzdit 350 tun vážící kolos nelze okamžitě. „Brzdy nejsou jako v autě, mají prodlevu několik sekund. Když chcete zastavit u značky, připravujete si to třeba kilometr a půl dopředu.“



A právě nízké povědomí veřejnosti o této profesi jej přimělo k tomu, aby ji více přiblížil lidem na sociálních sítích. „Primárním cílem bylo povolání vytáhnout z letargie. Lidé vnímají, že je vlak veze, ve skutečnosti je to ale tak, že vlak někdo vede. A tu živou sílu chci prezentovat,“ přibližuje energicky třicetiletý rodák z Rakovníka.

Pod pseudonymem Strojvedoucí si založil účet na sociálních sítích Twitter a Instagram. Naopak opomenul v Česku stále nejrozšířenější síť, Facebook. Důvod? Údajně hodnotnější zpětná vazba. „Na Twitteru jsou přeci jen lidé, kteří mají zájem o aktuální dění, lidé, kteří jsou starší. Z toho důvodu jsem ho zvolil, protože jsem věděl, že mi to vrátí. Když ne pozitivně, tak v negativním smyslu to bude vždy konstruktivní kritika,“ říká Kopťár.

Videa a fotografie pro tisíce uživatelů

Zprvu podle svých slov očekával, že zaujme úzký okruh nadšenců, kteří mají rádi železnici. Během přibližně dvou měsíců, kdy obě sociální sítě zásobuje fotografiemi, videi a psanými postřehy ze života strojvedoucího, ovšem díky osobitému stylu upoutal pozornost několika tisícovek lidí, z nichž mnozí na železnici nemají žádné vazby.



Nejvíce prý lidi zajímají záběry ze stanovišť a strojoven lokomotiv či časosběrná videa zobrazující jízdu z jedné zastávky do druhé pohledem „mašinfíry“. Tedy obrázky, které se běžným cestujícím jen tak nenaskytnou.

Společně se svým kamarádem Lukášem Pošepným, s nímž většinu videí z prostředí dráhy natáčí, zpočátku fungovali i na YouTube. Poté, co jeho částečně kritický snímek dle jeho slov zaregistrovala Správa železniční dopravní cesty, organizace spravující železniční infrastrukturu, a ohradila se proti němu, tak od této aktivity raději upustili. Nechtěli si přidělávat zbytečné problémy.



Vše prý způsobilo krátké video týkající se trasy Praha – Beroun, nejspecifičtější trati ve Středočeském kraji. „Je vytížená, možná už za zenitem. Lidé, kteří ji využívají, jezdí téměř každý den pozdě do práce, jsou naštvaní. A my jim ukázali pět aspektů, proč tomu tak je, přičemž jsme nejmenovali, kdo za to může,“ popisuje Kopťár, co předcházelo varovným e-mailům, v nichž mělo vedení SŽDC žádat své zaměstnance, aby důsledněji dohlíželi na práci strojvedoucích Českých drah (ČD).

Strojvedoucí (Twitter) @michalkoptar VIDEO: ?tve V?s cesta do pr?ce vlakem? Mo?n? je i pro V?s na?e nov? video o berounsk? trati a probl?mech na n?. https://t.co/cMXYIkcaxz https://t.co/mgJoahWRN8 Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu Štve Vás cesta do práce vlakem? Možná je i pro Vás naše nové video o berounský trati a problémech na ní. https://t.co/cMXYIkcaxz https://t.co/mgJoahWRN8 12 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Popularita, která vyvolala závist

Nešlo přitom o jedinou negativní reakci. Svou aktivitou a vzrůstající popularitou vzbudil závist u starších kolegů, která jej dokonce přiměla k tomu, že na Twitteru přestal na čas publikovat. Po obrovské podpoře, kterou mu uživatelé odebírající jeho příspěvky vyslovili, však své rozhodnutí přehodnotil.



„Myslel jsem, že tím vyřeším problém v práci. Pak mi ale došlo, že jestli mám po třech letech možnost sedět v čele Západního expresu (vyšší kategorie vlaku - pozn. red.), tak je jedno, jestli mám Twitter, nebo ne. U nás si závidí i to, že někdo jede po druhé koleji, což je naprosto bizarní.“



Strojvedoucí (Twitter) @michalkoptar VIDEO: Nev?m, pro? se mi sem nahr?vaj? videa v tak ?patn? kvalit?, nicm?n? V?s zvu do strojovny lokokotivy. https://t.co/GjSYV9hJTA Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu Nevím, proč se mi sem nahrávají videa v tak špatné kvalitě, nicméně Vás zvu do strojovny lokokotivy. https://t.co/GjSYV9hJTA 6 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Lidé ve strojvůdcovské komunitě o sobě podle Michala Kopťára nedávají příliš vědět. A tak jeho kolegům prý spíše vadí fakt, že se vůbec prezentuje, než jakým způsobem tak činí.



„Strojvůdci jsou spíše introverti a tím pádem o jejich profesi není přímo od nich tolik známo. A najednou mezi ně přišel člověk, kterému nevadí o těchto věcech psát, navíc svým jazykem, ne drážním žargonem,“ nastiňuje, co podle něj ostatním patrně vadí.

Strojvedoucí (Twitter) @michalkoptar VIDEO: Jako jeden z m?la dopravc? maj? dr?hy i operativn? z?lohu, kdy? n?kde n?co ?ho??. Dislokace je v Praze. Jak je to v ostatn?ch m?stech , netu??m. https://t.co/QMzP9z155S Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu Jako jeden z mála dopravců mají dráhy i operativní zálohu, když někde něco “hoří”. Dislokace je v Praze. Jak je to v ostatních městech , netuším. https://t.co/QMzP9z155S 2 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Zatímco někteří pracovníci ČD Kopťárovo počínání nesou nelibě, vedení národního dopravce ji chválí. „Zvláště pak vítáme takové aktivity našich zaměstnanců, které směřují k získání nových kolegů na hlavní či částečný úvazek nebo časově omezenou brigádu,“ tvrdí mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.



Kopťár není jediný, kdo na sociálních sítích bezplatně šíří dobré jméno ČD. Na Twitteru působí pod krycími jmény Dispečer na dráze nebo Operátor ČD také další zaměstnanci organizace. Prvně jmenovaný informuje o aktuálním stavu na trati, druhý přináší zpravodajství o novinkách týkajících se dopravce.