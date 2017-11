Odboráři Škody Auto požadují růst mezd. ‚Deset procent je málo,‘ říkají

MLADÁ BOLESLAV Zástupci odborové organizace KOVO a mladoboleslavské automobilky Škoda Auto se v úterý poprvé setkají v rámci prvního kola kolektivního vyjednávání. To letošní má několik cílů, třeba rozvržení roční pracovní doby včetně načasování celozávodní dovolené, nastavení vícesměnných systémů práce nebo růst mezd. Odboráři přitom mají na Škodu vysoké požadavky.

Odborový předák Jaroslav Povšík se již dřív nechal slyšet, že odbory budou požadovat dvouciferný růst mezd. Přesné číslo nespecifikoval, uvedl jen, že půjde o víc než deset procent.



„Deset to nebude, to je málo, to bychom se všichni styděli. Musí to být více,“ řekl pro týdeník Škodovácký odborář. Průměrná hrubá dělnická mzda ve Škodě letos se všemi bonusy v některých tarifních třídách dosahuje zhruba 40 tisíc korun.

Škoda Auto odmítla průběh kolektivního vyjednávání komentovat. „Průběh kolektivního vyjednávání před jeho ukončením standardně nekomentujeme,“ řekl mluvčí Škoda Auto Zdeněk Štěpánek.

Odboráři se budou muset s automobilkou domluvit také na flexikontech, tedy směnách navíc a o organizaci práce do 16, 17 a 18 směn týdně. Automobilka v současnosti tlačí na zavedení šestnáctisměnného systému na většině výrobních a souvisejících pracovišť v Mladé Boleslavi a Vrchlabí. Podniková rada ale zavedení tohoto systému jednohlasně odmítla. „Se sdělením, že tento systém z praktických a humanitních důvodů odmítáme, se předseda (představenstva Škody Auto Bernhard) Maier neztotožňuje,“ řekl Povšík Škodováckému odboráři.

V případě vícesměnných systémů chodí zaměstnanci navíc na páteční noční, sobotní ranní a odpolední směnu.

Právě dohody o flexikontech a o organizaci práce do 17 a 18 směn týdně letos vyprší, odboráři tak mají v rukou velký trumf. Není ale jasné, jak se k novým dohodám postaví, pokud odmítají nové zavedení šestnáctisměnného systému na dalších pracovištích.

Vyjednávání letos asi zkomplikují spekulace o možném přesunu části výroby české automobilky do Německa, kam by se měla podle informací přesunout výroba modelu Superb. Předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier v dopise zaměstnancům uvedl, že „Česká republika je a nadále zůstane domovem společnosti Škoda Auto, české výrobní závody zásadně jsou a budou na prvním místě,“ spekulace ale zcela nevyvrátil.



Povšík přitom tvrdí, že jednání o přesunu se uskutečnila a je přesně známo, kterých komponentů a částí by se přesun týkal. To vyvrací mluvčí Volkswagenu, podle kterého v tuto chvíli se u české značky žádné změny nechystají.

Odbory pohrozily, že omezí přesčasy, pokud bude vedení VW na přesunu části výroby trvat. Odborářům se nelíbí hlasy z VW, podle kterých má Škoda nepoctivou výhodu v podobě kombinace německé technologie s levnější pracovní silou.

„Někde mají zaměstnanci volno každý třináctý víkend. Nepůjdeme proto do těchto modelů, protože budeme vydělávat a oni (Volkswagen) nám pak řeknou, vyděláváte, tak jste naše konkurence. To radši nechám lidem víkendy, oni mi zatleskají,“ uvedl Povšík.

Škoda Auto je jedním z největších zaměstnavatelů v Česku. Je součástí německého koncernu Volkswagen. Provozuje tři výrobní závody v Česku a zaměstnává v nich zhruba 30 tisíc lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. V roce 2016 dodala Škoda Auto zákazníkům celosvětově 1 127 700 aut, třetí rok po sobě to bylo přes milion vozů.