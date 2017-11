Odboráři v peněžnictví vyhlásili stávkovou pohotovost

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP) na shromáždění členů vyhlásil stávkovou pohotovost zaměstnanců bank, pojišťoven a zdravotních pojišťoven. ČTK to řekl předseda svazu František Hupka. Důvodem je podle svazu neochota zaměstnavatelů uzavřít se zaměstnanci kvalitní rámcovou kolektivní smlouvu. Svaz bank a pojišťoven na dotaz ČTK sdělil, že tomuto gestu nerozumí. OSPPP má asi 8000 členů v sektoru, který zaměstnává desítky tisíc pracovníků.

„Chceme přimět zaměstnavatele, aby změnili postoj k vyjednávání. Protesty budou probíhat na jednotlivých pobočkách podle toho, jak se do nich lidé zapojí a jak budou ochotni nastavovat vlastní kůži. Nebudou to akce, které by nyní měly ohrozit chod poboček. Pošleme dopisy managementu firem, Svazu bank a pojišťoven, budeme se snažit s nimi setkat,“ vypočetl Hupka konkrétní projevy stávkové pohotovosti.



OSPPP uvedl, že se již delší dobu snaží vyjednávat s managementem bank a pojišťoven slušné mzdové podmínky a eliminovat extrémní fluktuaci, jejímž důvodem je přetěžování zaměstnanců a zhoršující se mzdové podmínky. Ty jsou podle něj v příkrém rozporu se zvyšujícími se zisky, které tyto firmy vykazují na úkor zaměstnanců.

„Svaz bank a pojišťoven se snažil s OSPPP vyjednávat na všech možných úrovních. Naposledy skrze zprostředkovatele určeného ministerstvem práce a sociálních věcí. Toto jednání se uskutečnilo v polovině října. Přestože přineslo dílčí výsledek, OSPPP se rozhodl v něm nepokračovat. Očekávali jsme tedy, že přijde se svým návrhem formátu jednání. Místo toho jsme svědky vyhroceného gesta, kterému nerozumíme,“ uvedl předseda představenstva svazu Zdeněk Šimek. „Nadále jsme připraveni o kolektivní smlouvě vyššího stupně vyjednávat a hledat její kompromisní podobu pro obě strany,“ dodal.

„O rámcové kolektivní smlouvě vyššího stupně, která zastřešuje podmínky smluv v celém sektoru, jednáme se zaměstnavateli neúspěšně již 14 měsíců,“ uvedl v pondělí Hupka. Svaz podle něj doporučil svým vyjednávačům, aby chtěli v příštím roce zvednout platy pro zaměstnance o 15 procent. Návrhy zaměstnavatelů na zvýšení mezd často jen kopírují inflaci, podotkl. Zdůraznil, že tyto kroky mají pomoci především pracovníkům s nejnižšími příjmy.

Podporu OSPPP dnes vyjádřila Českomoravská konfederace odborových svazů. „Je to na vás. Dejte najevo, že stojíte za svým odborovým svazem,“ vyzval odboráře předseda konfederace Josef Středula.

Z dat ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že nejvyšší platy v soukromé sféře měli v prvním čtvrtletí lidé pracující právě v peněžnictví a pojišťovnictví. Takzvaný medián, tedy střední hrubá mzda, která dělí platy na dvě stejné poloviny a podle analytiků mnohem více než průměrná mzda odpovídá reálným příjmům obyvatel, u nich dosahoval 35.319 Kč. To výrazně převyšuje celostátní mzdy, neboť medián v podnikatelské sféře činil 19.303 Kč.

Mzdy v sektoru rostou podle Šimka podobně jako v jiných odvětvích. Kumulovaný růst v sektoru za uplynulé tři roky činil téměř devět procent. Celkový průměr ve všech odvětvích byl pak zhruba desetiprocentní, dodal.