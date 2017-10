Přesunem Škody zanikne 2000 pracovních míst, hrozí odboráři. Ekonomové to zpochybňují

PRAHA Až 2000 pracovních míst by mohlo zaniknout, pokud se přesune část výroby Škody Auto z Česka do Německa. Myslí si to předseda podnikové rady Škody Auto Jaroslav Povšík. Podle ekonomů by ale takový přesun neměl mít vliv na snižování počtu zaměstnanců automobilky v Česku, protože její produkce neklesne.

Vedení a odbory automobilky Volkswagen zřejmě chtějí, aby se část produkce koncernové divize Škoda Auto přesunula do Německa a aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie. Agentuře Reuters to řekly zdroje z podniku.



Podle Povšíka nelze zatím odhadovat, zda by automobilka propouštěla hromadně, je možné, že by se počet pracovních míst snižoval postupně. Firma může snížit počet zaměstnanců přirozenou cestou, například omezit počet agenturních zaměstnanců, dodal. Na „lámání chleba“ dojde podle předsedy v roce 2022, kdy se má začít vyrábět nástupce současného Superbu.



Škoda Auto je jedním z největších zaměstnavatelů v České republice. V regionech, v nichž působí, je podprůměrná nezaměstnanost. Například v okrese Mladá Boleslav byla míra nezaměstnanosti v srpnu 2,4 procenta, v celém Středočeském kraji 3,4 procenta. Zaměstnanci automobilky pobírají nadprůměrné platy. Průměrná hrubá dělnická mzda je tam 36 tisíc korun.

Přesunem části výroby české automobilky do Německa chce koncern Volkswagen podle Povšíka vyřešit současnou krizi. „Oni chtějí zajišťovat vytížení německých lokalit. Nejde jim Passat, ale vidí, že Superb se prodává dobře a rádi by si ho tam vzali,“ míní Povšík. Za současný stav může podle něj i skutečnost, že českou automobilku řídí německé představenstvo dosazené Volkswagenem.

Premiér Sobotka si chce promluvit s vedením Škody Auto Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) se chce v krátké době setkat s vedením Škody Auto i podnikových odborů kvůli informacím o přesunu části produkce z ČR do Německa. Sejde se s členem představenstva za oblast řízení lidských zdrojů Škoda Auto Bohdanem Wojnarem a také s předsedou Odborů KOVO Škody Auto Jaroslavem Povšíkem.

„Oni (členové představenstva) pracují tak, aby dostali svoje další místa od Volkswagenu, takže pochybuji že tam za nás tolik bojují. Asi těžko budou bojovat za Škodu, když o jejich místu rozhoduje Volkswagen. Když Volkswagen řekne, že převedeme výrobu auta do Německa, tak budou souhlasit, protože mají sen, že budou povýšeni v koncernu VW. Když řekne ne, já bojuju za Škodu, tak tady za chvíli nebude,“ domnívá se Povšík.

Ekonomové: Profitovat budou subdodavatelé

Velký problém způsobuje koncernu aféra dieselgate. „Ztratili jsme Ameriku, ztrácíme diesely, nemůžeme prodat auta, abychom si zlepšili cashflow, přicházejí vyšší pokuty a z Volkswagenu zní otázka, co budeme dělat. Co s elektromobilitou, jestli dělat hybridy, jak dlouho bude diesel, to všechno rozhoduje o tom, kdo pak, až to nastane, bude vepředu,“ dodal Povšík. Největší problémy způsobila dieselgate v Americe, kde se Volkswagenu nyní nedaří prodávat automobily. „Dochází k určitým příjmovým položkám, které jsou negativní, takže se shánějí peníze ze značek, které mají dobou likviditu jako my,“ uvedl odborářský předák Povšík.

Podle nezávislého automobilového analytika Antonína Šípka jde o to, jak získat dodatečné kapacity pro Škodu v době, kdy její české závody nestačí vyrábět. Uvolněné kapacity po nástupci Superbu v Kvasinách podle něj zaplní produkce SUV, tedy zejména modelů Kodiaq a Karoq, stejně jako Seatu Ateca. Ztráty pracovních míst v Česku v situaci, kdy automobilky naopak trápí nedostatek pracovníků, se neobává.



Z přesunu výroby některého modelu do Volkswagenu, budou podle Jana Linharta z KPMG profitovat tuzemští subdodavatelé, kteří zřejmě zůstanou v Česku, protože celková produkce Škody se zvýší.

„Na druhé straně by však zřejmě došlo k poklesu ziskovosti Škoda Auto, neboť výrobní náklady v Německu budou vyšší než v České republice, a proto poklesne marže na těchto vozech. Dlouhodobě může přesun výroby vést k oslabení pozice domácích závodů, což se může negativně projevit v období ekonomického poklesu,“ uvedl Linhart.



Vedení koncernu by podle analytika Finlordu Borise Tomčiaka nejraději nechalo výrobu v ČR, kde jsou náklady na zaměstnance mnohem nižší než v Německu, nakonec ale zřejmě ustoupí silným odborům. „Dá se ale očekávat, že přijde se šalamounským řešením, kde sice bude část koncernové výroby přesunuta z ČR do Německa, ale naopak sem přijde několik subdodavatelských firem, které nejsou svázané tak silnými odbory. Český průmysl by si s menším přesunem výroby ze Škodovky do Volkswagenu měl poradit,“ tvrdí Tomčiak.

Šéf VW má na českou ekonomiku větší vliv než vláda

Přesun části produkce do Německa podle ekonoma Petra Hlinomaze s sebou sice nemusí nést bezprostřední pokles pracovních míst, ale může znamenat určitý odliv technologie a know-how. Na rozdíl od kolegů se obává, že by čeští dodavatelé mohli být nahrazeni německými.

Podle hlavního ekonoma Cyrrusu Lukáše Kovandy není případný přesun části výroby Škody do Německa překvapivý. „Už patnáct let se hovoří o přílišné závislosti české ekonomiky na autoprůmyslu a o potřebě její větší produkční diverzifikace. Jenže stále máme druhý největší počet vyrobených aut na obyvatele na světě a šéf koncernu Volkswagen má z jistého pohledu na kondici české ekonomiky větší vliv než český ministr financí a celá vláda. Jestliže odbory nyní tak nerozumně tlačí na skokové zvyšování minimální mzdy a na růst mezd v privátní sféře obecně, umocňují růst celkové mzdové hladiny v ekonomice a zároveň Volkswagenu usnadňují jeho potenciální rozhodnutí přemístit část výroby z ČR do Německa,“ podotkl. Podle něj se ukazuje, že model české ekonomiky založený na levné práci, na slabé, a případně dokonce oslabované měně, na proto levném exportu a navázaných subdodavatelských dodávkách, montovnách a skladech už dále neobstojí.

