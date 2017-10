Odbyt piva v hospodách kvůli státní regulaci dramaticky padá. Vítězí plechovky

Z hospod přeteče do obchodů 51 milionů piv Loni se v Česku prodalo 16,4 milionu hektolitrů piv, z toho 39 procent takzvaně on-trade, tedy v pohostinských zařízeních. Což dělá zhruba 6,4 milionu hektolitrů, tedy 1,28 miliardy půllitrů piva. Pokud by byl za celý letošek meziroční pokles odbytu čepovaného o 4 procenta, jako dosud za prvních osm měsíců, znamenalo by to, že letos prodají české hospody, restaurace a bary o zhruba 51 milionů piv méně než loni. Propagátoři omezování spotřeby alkoholu se přitom radovat nemohou. Češi zhruba o stejný objem zvyšují nákupy lahvového piva na doma.