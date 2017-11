Odpovědné firmy dávají ze svého

Ve spolupráci s našimi obchodními partnery a odbornou veřejností realizujeme další setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí. Tentokrát jsme se zaměřili na problematiku společenské odpovědnosti firem. Akce se konala v restauraci Zlatá Praha dne 10. listopadu 2017.

PRAHA Společenská odpovědnost firem už dávno není o natření plotu, kterési mateřské školky nebo sázení stromků. A je to víc než klasické charitativní projekty. Společensky odpovědné firmy se už kromě mnoha rozvojových aktivit věnují čím dál víc i podpoře vzdělávání. A to v oborech, které nejsou na výsluní většinového zájmu, ale pro rozvoj ekonomiky i společnosti jsou potřebné.

„Přijde nám samozřejmé, že když je nám dán určitý úspěch, když se nám daří rozvíjet vlastní podnikání, že dokážeme společnosti také dávat něco ze svého. Do toho spadá kromě jiných forem naší pomoci i podpora vzdělávání,“ uvedla minulý pátek na konferenci, kterou uspořádala mediální skupina MAFRA, na téma společenské odpovědnosti firem zakladatelka firmy Renomia Jiřina Nepalová. Právě Renomia je příkladem rodinné firmy založené na zelené louce, v tomto případě přesněji doma v obýváku, a rozvíjející se už za hranice Česka. Nyní už největší tuzemská pojišťovací makléřská firma je například součástí projektu Dobrý Anděl, díky němuž čtvrtým rokem podporuje rodiny s dětmi v těžkých životních situacích a přispívá azylovým domům pro matky s dětmi. Podpořila ale i technické projekty Západočeské univerzity v Plzni nebo spolupráci s Institutem ekonomických studií na Karlově univerzitě (IES). Zástupci Renomie s IES několik let společně organizovali a vyhodnocovali studentskou soutěž o nejlepší práci, která se věnuje chudobě a nerovnosti v rozvojových zemích.

Podpora vzdělávání, a to nejen mladých lidí, ale i dospělých, má rozhodující podporu také u menších i velkých zaměstnavatelů, včetně třeba banky ČSOB (například zlepšování finanční gramotnosti), ČEZ (podpora projektů pro absolventy učňovských škol a vysokoškoláky) nebo mladoboleslavské Škody Auto. „Jedna věc je vzdělávání dospělých, včetně našich vlastních zaměstnanců, ale chceme pomoci rozvíjet technické vzdělávání už od základních škol,“ uvedl ředitel vnějších vztahů Škody Auto Michal Kadera. Škodovka se v Mladé Boleslavi například podílí na projektu, jehož cílem je zjistit slabé a silné stránky technického vzdělávání na zdejších základních školách a pomocí individuálního programu pro každou školu přilákat k odborným předmětům co nejvíc školáků. A to nejen vybavením dílen, pořízením mobiliáře pro vzdělávání nebo exkurzemi a stážemi, ale i spoluprací s učiteli a jejich zapojením.

Zajímavou formou je zapojení společensky odpovědných firem do podpory pěstounských rodin, které poskytují rodinné prostředí opuštěným nebo jiným způsobem vyloučeným dětem a nahrazují jim deprivující péči v ústavech. Nezisková organizace Dobrá rodina, která na konci loňska pomáhala 750 pěstounským rodinám a v nich 1200 dětem, například spolupracuje na projektu podpory náhradní rodinné péče s poskytovatelem věrnostních programů společností EFIN – Sphere card. „Bohužel česká legislativa stálenedostatečně řeší situaci náhradní rodinné péče, a mnoho dětí tak, na rozdíl od jiných civilizovaných zemí, končí v ústavních zařízeních. Práce a význam pěstounů jsou tak u nás pořád nedoceněny,“ reaguje ředitel Dobré rodiny Zdeněk Soudný.

Miroslav Petr