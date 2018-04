Řecko si za svou snahu zaslouží snížení dluhu, tvrdí šéf OECD

ATHÉNY Řecká ekonomika přechází do růstové fáze, země prokázala velkou snahu překonat svou dluhovou krizi a věřitelé by jí měli část zbylého dluhu odpustit. Tento názor vyslovil po svém pondělním setkání s řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem šéf Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angel Gurria.

„Chci pogratulovat všemu řeckému lidu za obrovské reformní nasazení,“ řekl Gurria. Řeckou ekonomiku přirovnal k raketě, která po startu pomalu a potom stále rychleji stoupá. V pondělí už podle Gurrii není aktuální vystoupení Řecka z eurozóny (grexit), ale hovoří se o tom, jak se země dostane ze záchranných programů.



Řecko stále dluží téměř 180 procent svého HDP

Aby se toho dosáhlo, mělo by se podle názoru šéfa OECD přistoupit k redukci řeckého dluhu, ale přijít musejí i „reformy a ještě více reforem“. OECD předpovídá ve svém nejnovějším průzkumu řecké ekonomice pro letošek růst o dvě procenta, příští rok by to podle Gurrii mohlo být až 2,3 procenta. Řecko loni už potřetí za sebou překonalo rozpočtový cíl stanovený věřiteli. Bez započtení obsluhy dluhu činil tento takzvaný primární přebytek čtyři procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Země nicméně stále dluží téměř 180 procent svého HDP. Teprve loni vykázalo její hospodářství první meziroční růst po téměř devíti letech poklesu a stagnace. Aktuální třetí záchranný balíček od zahraničních věřitelů v objemu 86 miliard eur (2,2 bilionu korun) vyprší letos v srpnu. Po tomto datu by si Řecko mělo začít půjčovat na finančních trzích opět samo.

První pokus o získání peněz prostřednictvím emise nových dluhopisů má země úspěšně za sebou. Že Řecko může počítat s dalšími dluhovými úlevami, naznačil již v létě šéf euroskupiny Mario Centeno, připomněla agentura DPA.