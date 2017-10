Okamura chce zestátnit veřejnoprávní média. Ohrožuje demokracii, zní z rozhlasu

PRAHA Předseda SPD Tomio Okamura by chtěl zestátnit veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas a zrušit koncesionářské poplatky. Prohlásil to v pondělním rozhovoru pro pořad 20 minut Radiožurnálu. Generální ředitel Českého rozhlasu se v úterý proti jeho vyjádření ohradil a označil Okamurův návrh za porušení demokratických principů.

Když se redaktorka Českého rozhlasu Marie Bastlová v pořadu 20 minut Radiožurnálu zeptala lídra SPD Tomia Okamury na hospodaření jeho předchozí strany, Úsvitu přímé demokracie, Okamura prohlásil, že by se česká veřejnoprávní média měla zestátnit.

„Jestli někdo má problémy s hospodařením, tak je to Český rozhlas a Česká televize. A my to chceme změnit. To znamená, že chceme zrušit koncesionářské poplatky, zestátnit to, a aby byl jasný dohled Nejvyššího kontrolního úřadu nad vaším hospodařením,“ řekl jí.

Předseda Strany přímé demokracie dále tvrdil, že jej v souvislosti s Úsvitem prošetřila policie a podle něj došla k závěru, že se „neobohatil ani o halíř“.

Na Český rozhlas si Okamura stěžoval i kvůli karikatuře vydané před volbami. „Tady je to totálně netransparentní. Například Český rozhlas Plus vytvářel z veřejných peněz kreslenou karikaturu, kde mě zesměšňoval před volbami. Kdo mu na to dal peníze? Koncesionáři. Kdo jim to v Českém rozhlasu Plus dovolil?“ rozčiloval se.

Český rozhlas: Hospodaříme transparentně

Generální ředite René Zavolal se v úterý proti tvrzení důrazně ohradil. Dle svého vyjádření rozhlas hospodaří transparentně a jeho finance jsou pod dohledem Poslanecké sněmovny.



„Zcela razantně Český rozhlas odmítá myšlenku pana Okamury o zestátnění médií veřejné služby. Podobný krok by byl bezprecedentním narušením demokratických principů, na kterých stojí Česká republika,“ reagoval na Okamurův návrh generální ředitel ČRo. „Byl by to krok zpět k totalitnímu systému, kterého se česká společnost zbavila v listopadu 1989 po sametové revoluci. Zestátnění Českého rozhlasu a České televize by znamenalo potlačení svobody projevu, narušení objektivního a pravdivého informování veřejnosti,“ dodal Zavoral. Okamurou požadované kontrole ze strany NKÚ se však rozhlas dle jeho slov nijak nebrání.