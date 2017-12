Okamura se Zemanem kritizovali média. Některá, včetně Lidovky.cz, na sjezd SPD nesměla

PRAHA Na celostátní konferenci SPD v Praze se podobně jako do štábu při parlamentních volbách nedostala některá média. Hnutí jim nedalo akreditaci a zdůvodnilo to tím, že má pochybnosti o jejich objektivitě. Práci tuzemských novinářů v části projevu kritizoval předseda hnutí Tomio Okamura a přidal se k němu i prezident Miloš Zeman, který byl hostem konference.

Okamura se v projevu věnoval většině veřejnoprávních médií a představil v této souvislosti mediální zákon, který podle něj má vést k vymahatelnosti etického kodexu. Postěžoval si, že média hnutí SPD dva roky ignorovala, což ovlivnilo volební výsledek. Míní, že kdyby hnutí mělo stejný prostor jako konkurenční strany, tak volební výsledek přesáhne 20 procent.

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura získala v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny 10,64 procenta hlasů. „Svoboda slova není svoboda lhát nebo manipulovat fakta,“ řekl v projevu Okamura. Zeman zase zmínil, že si novináři dosud nevšimli špatného volebního výsledku TOP 09, která se jen těsně dostala do Sněmovny. „Doufám, že se to změní,“ řekl Zeman.

Několik novinářů zůstalo čekat před centrem

Sjezd SPD se koná v pražské Pankráci. Dovnitř konferenčního centra se nedostali například novináři z Aktuálně.cz, Lidovek.cz a LN, Seznam Zprávy nebo pořadu 168 hodin České televize. Několik novinářů tak zůstalo čekat před centrem, přicházející členové hnutí se s nimi odmítli bavit. Okolí centra také kvůli příjezdu prezidenta hlídala policie, která ale proti novinářům nemusela zasahovat.

Podobná situace byla i při říjnových sněmovních volbách, při nichž nebyla část novinářů vpuštěna do hotelu, v němž zasedal štáb strany. Tehdy byla situace vyhrocenější, SPD na některé novináře domáhající se vstupu přivolalo policii.

Podle Okamury bylo na sobotní sjezd akreditováno asi 30 novinářů, účast nebyla povolena asi pěti či šesti médiím. Řekl, že SPD nemá zájem, aby přišli novináři, kteří „mají zájem hnutí pošpinit a poškodit“. Akreditaci dostala média, která ve vztahu k SPD nelhala a informovala objektivně, řekl Okamura.

Server Lidovky.cz s Okamurovými slovy o neobjektivitě nesouhlasí.