OKD v úpadku přijalo 200 nových lidí a hledá další. Nabízí i náborový příspěvek

KARVINÁ Těžební společnost OKD zaměstnala během uplynulých devíti měsíců téměř 200 nových horníků, zámečníků a elektrikářů. Další desítky pracovníků firma dále hledá. Řekl to mluvčí OKD Ivo Čelechovský. I se zaměstnanci z dodavatelských firem nyní v OKD pracuje okolo 9500 lidí. Černouhelná společnost OKD je od loňska v úpadku.

„Bezmála 200 lidí našlo novou práci v OKD v profesích razič, rubač, důlní zámečník a důlní nebo povrchový elektrikář, které těžební firma dlouhodobě poptává na pracovním trhu,“ uvedl Čelechovský.

Firma zahájila na přelomu května a června zahájila náborovou kampaň. Uchazečům, kteří splní předepsaná kritéria na požadované vzdělání a dobrý zdravotní stav, nabízí náborový příspěvek 40 tisíc korun.

„Průměrný věk nových zaměstnanců se pohybuje kolem 31 let a zhruba polovina už má zkušenosti s prací v dole,“ uvedla personální ředitelka OKD Radka Naňáková. Naprostá většina přijatých uchazečů podle ní má české občanství.

OKD při náboru úzce spolupracuje s úřadem práce. „V říjnu letošního roku jsme například společně zorganizovali speciální „burzy práce“, kdy nám ÚP pomohly s předvýběrem potenciálních uchazečů z řad evidovaných lidí,“ uvedla personální ředitelka.

Čelechovský uvedl, že horníky chce OKD aktivně nabírat i v příštím roce. „Prioritně se bude jednat o zaměstnance na těžbu a do rubání,“ uvedl mluvčí. Firma totiž podle Naňákové bude muset najít náhradu za zaměstnance, kterým skončí pracovní poměr kvůli takzvanému naplnění prašné expozice, v důsledku jejich zdravotního stavu nebo proto, že odejdou do předčasných hornických důchodů.

Věřitelé a soud firmě schválili reorganizační plán. Odvolali se ale proti němu největší neuznaný věřitel Citibank a mateřská společnost NWR Holdings B. V., o odvolání bude rozhodovat Vrchní soud v Olomouci.

Podle reorganizačního plánu by se v OKD mělo těžit uhlí nejméně do roku 2023. Doly a provozní majetek firmy mají být vloženy do nově založené společnosti OKD Nástupnická, v níž 100 procent akcií získá za zhruba 80 milionů korun státní podnik Prisko. Doly se pak budou postupně zavírat. V dolech Darkov a Lazy by měla podle reorganizačního plánu těžba skončit příští rok, v Dole ČSA v roce 2021 a v Dole ČSM v roce 2023.