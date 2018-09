Oko proti teroru v pražském metru je zatím slepé. Kvůli GDPR, tvrdí dopravní podnik

PRAHA Pražské metro měl proti hrozbě teroristických útoků i zlodějům chránit od konce loňského roku chytrý software. Jenže projekt usnul – podle dopravního podniku údajně kvůli bruselskému nařízení GDPR.

Na nástupišti v metru leží podezřelý kufr, kterého si nikdo nevšímá. Zatímco cestující nebo dozorčí stanice můžou na zavazadlo upozornit až po delší době, kamerový systém jej zachytí okamžitě. Vyhodnotí ho jako problém a zalarmuje policii.



Tak to chodí v izraelském Tel-Avivu. Podobnou ochranu měli mít už tři čtvrtě roku i lidé využívající tunely, eskalátory i nástupiště metra v Praze. To se ovšem nestalo – přitom plán vyzníval realisticky.



Šéf pražského dopravního podniku Martin Gillar loni v létě pro LN popisoval, že do konce roku 2017 spustí v pěti stanicích metra pilotní provoz chytrého kamerového systému. Inspiroval se při návštěvě zmíněného Izraele, kde je podobná ochrana v hromadné dopravě v podstatě životní nutností.

S GDPR jsme nepočítali

Kromě varování před nebezpečným kufrem mělo toto pomyslné digitální oko umět rozeznat podle typologického chování teroristu nebo kapsáře. Pomáhat mu měly speciální algoritmy. Pražskou podzemní dráhu však stále chrání jen „obyčejné“ kamery. Žádný software ani dispečink s odborníky, který by z nich učinil bezpečnostní jestřáby, k nim nepřibyl.

Dopravní podnik se hájí tím, že mu situaci komplikují evropská pravidla GDPR, jež platí od letošního května. Týkají se důslednější ochrany osobních údajů a jejich zpracování.



„Dosud není přijat zákon implementující tuto směrnici do českého právního řádu. Proto je velmi složité s ní zajistit soulad, s čímž jsme v přípravě projektu nepočítali. Implementace je navíc časově náročná, proto počítáme s plným provozem systému v příštím roce,“ říká mluvčí podniku Aneta Řehková.



Na dotaz, v čem přesně pravidla GDPR ovlivňují vznik bezpečnostního systému, odpověděla pouze obecně. Dispečink, který měl podle plánu sídlit v pražské Hostivaři, ani nezačal vznikat.



Je pravda, že jeho budoucí pracovníci budou zacházet se záběry konkrétních lidí, a tedy s velmi citlivými daty. Na druhou stranu o tom, že Brusel pravidla zavede, měli lidé z podniku vědět už v době, kdy plán připravovali a představovali. Ostatně už od dubna 2016 běželo takzvané přechodné období, během něhož se měly všechny organizace na nová pravidla náležitě připravit.

Alibismus, tvrdí expertka

Že nejde o novinku, potvrzuje i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).



„V souvislosti s pořizováním kamerového záznamu a GDPR musí správce vést záznamy o činnostech zpracování. Tato povinnost ovšem není úplně nová, záznamy fakticky nahrazují dosavadní registrační formuláře. Na rozdíl od dosavadní registrace však tyto záznamy již správce pouze uchovává, nezasílá je na náš úřad,“ vysvětluje Tomáš Paták, mluvčí ÚOOÚ.

Vysvětlování dopravního podniku, proč digitální oko ještě nezavedl, se příliš nezdá Evě Škorničkové, která se zabývá poradenstvím k GDPR. Podle ní jde o alibismus a nepřipravenost.

Zdůrazňuje, že GDPR není směrnicí (jak tvrdí dopravce), ale nařízením. „To v praxi znamená, že je automaticky účinné v každé zemi EU a není třeba tento předpis dalším legislativním krokem zavádět do českého právního řádu. Jasně definuje pravidla ochrany osobních údajů a žádný národní zákon je nemůže změnit,“ říká Škorničková.



Připouští, že se připravuje takzvaný adaptační zákon, jehož hlavní úlohou je uvést české právní prostředí do souladu s GDPR. Tento národní zákon by měl ovšem menší právní sílu než nařízení EU.



„Pokud dopravní podnik čeká, že adaptační zákon upřesní pravidla zpracování osobních údajů v rámci kamerového systému, tak se nedočká. Tím se zákon vůbec zabývat nebude. Přístup podniku přesně odpovídá přístupu řady dalších organizací v Česku, které GDPR pojaly pouze v rovině přepsání několika málo dokumentů na svých webech.“

Systém není drahý

Pilotní provoz chytrého kamerového systému se měl už od konce roku 2017 týkat stanic metra Hlavní nádraží, Pražského povstání, Náměstí Republiky, Florenc a Smíchovské nádraží.



Kromě odhalení teroristické hrozby nebo kriminálního jednání dokáže systém řešit i řadu relativně běžných situací. „Software nás okamžitě upozorní například na to, že se cestující dostal do prostoru, kde by se pohybovat neměl – třeba na hranu nástupiště. Rozpoznat by měl i kapsáře, když se rozběhne.