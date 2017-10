Omezte vývoz másla a nekupujte ho do zásoby, vyzývá šéf Potravinářské komory

PRAHA Prezident Potravinářské komory České republiky Miroslav Toman vyzval mlékárny, aby omezily vývoz másla do zahraničí. České mlékárny by se měly soustředit na tuzemský trh, uvedl na úterním Žofínském fóru. Toman vyzval i spotřebitele, aby máslo nekupovali do zásoby, protože se tím vytváří tlak na další růst ceny.

Letos do konce července bylo podle údajů Českého statistického úřadu vyvezeno máslo za 203 milionů korun, což je přibližně stejně jako loni. Množství vyvezeného másla se ale meziročně snížilo na 1,7 milionu kilogramů, což je proti loňsku přibližně polovina. Podle údajů Českého statistického úřadu činila v srpnu průměrná cena čtvrtky másla 52,31 koruny, meziročně o 45,2 procenta více.



Ministerstvo financí vyzvalo ve středu Specializovaný finanční úřad, aby zkontroloval zvýšení ceny u producentů másla i u hlavních obchodníků. Učinilo tak na základě požadavku premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Cílem kontroly je posoudit oprávněnost zdražení másla kvůli růstu nákladů, zjistit změny v objemech dodávek z Česka a z dovozu a také případné odlišnosti cen podle původu másla. Svaz obchodu a cestovního ruchu Sobotkův příkaz označil za populistický krok před volbami. Vysoká cena másla není způsobena vysokými maržemi obchodníků, tvrdí svaz.

Podle Sobotky vláda musí vědět, jak a proč zvýšení cen nastalo, aby mohla na problém reagovat. Rovněž spotřebitelé si zaslouží vědět, kde končí zisky ze zdražení másla. „Nechápu, proč obchodní řetězce na informaci o kontrole reagují tak negativně. Pokud mají ve věci ceny másla čisté svědomí, ať vyloží karty na stůl a nebrání se zveřejnění svých marží,“ uvedl premiér.

Sobotka také požádal ministra zemědělství, aby předložil 11. října na jednání vlády zprávu o aktuálním vývoji a celkové situaci na domácím trhu s mléčnými výrobky, zejména pokud jde o máslo.

Ceny másla jsou rekordně vysoké v celé Evropské unii

Potravináři mluví o vysokých maržích obchodníků, ti vinu svalují na vysoké nákupní ceny smetany. Češi začali v posledních týdnech více kupovat margaríny z rostlinných tuků nahrazujících máslo. Spotřeba másla klesla za posledních 12 měsíců o 16 procent, prodej margarínů se o devět procent zvýšil. Ukazují to data společnosti Nielsen.

Spotřeba másla v Česku podle údajů ČSÚ ale dlouhodobě stoupá. Předloni činila 5,5 kilogramu na osobu, meziročně šlo téměř o osmiprocentní navýšení. V roce 2007 snědl průměrný Čech 4,2 kilogramu másla.