Operátoři: Signál v metru může být za rok, smlouvu s DPP se ale nedaří uzavřít

PRAHA Pokrytí celého pražského metra včetně tunelů mobilním signálem by mohlo být v provozu do konce příštího roku. Pouze ale za předpokladu, že se konsorciu operátorů podaří uzavřít smlouvu s dopravním podnikem v nejkratším možném termínu. Řekla to Martina Kemrová, mluvčí společnosti T-Mobile, která by měla mobilní síť v metru instalovat pro všechny tři operátory. Zatím je signál v tunelech jen mezi Bořislavkou a Motolem na trase A.

Operátoři podle Kemrové mají enormní zájem na pokrytí pražského metra, a to na vlastní náklady. Jednání konsorcia operátorů s dopravním podnikem probíhají již třetím rokem.

„Zatímco technologicky je vše připraveno, stále se však nepodařilo uzavřít smlouvu s dopravcem. Poslední verze dokumentu je od minulého týdne u partnera, a podle našich informací stále není jasné, zda a kdy bude smluvní rámec schválen Radou města a dojde k podpisu smlouvy,“ podotkla.

Podle informací ČTK se podnik s operátory nemůže shodnout na poskytnutí dat o pohybu cestujících. Operátoři je údajně chtějí poskytnout pouze jednou ročně, podnik by je ale pro přepravní průzkum potřeboval častěji.

V první fázi by měl být signál na trase metra C mezi stanicemi Muzeum a Roztyly. V dalších etapách by se pak podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) rozšířilo pokrytí na celé metro. Vedení DPP ve středu nechtělo pokrytí metra signálem komentovat.

„Ze strany města bylo vše odpracováno a nyní čekám na dohodu o ceně mezi DPP a operátory. Neumím si představit, že by to ředitel DPP nebyl schopen do konce tohoto týdne vyřešit,“ řekl v pondělí Dolínek.

V současné době je mobilním signálem pokryto všech 58 stanic metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nových stanicích metra A mezi Bořislavkou a Motolem zavedli operátoři pokrytí signálem GSM, 3G a rychlým internetem LTE, a to včetně tunelů. V ostatních stanicích je zajištěno pokrytí jen prostřednictvím technologie GSM vhodné pro telefonování.