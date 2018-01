První opravy Libeňského mostu jsou připraveny už na pátek. Nyní je v havarijním stavu

PRAHA Práce na provizorním zabezpečení uzavřeného Libeňského mostu začnou již v pátek. Počítá s tím městská společnost Technická správa komunikací (TSK), která v těchto dnech vybírá stavební firmu. Správce pražských komunikací odhaduje, že oprava potrvá tři, maximálně čtyři týdny. TSK to ve středu oznámila v tiskové zprávě. Kvůli havarijnímu stavu byl provoz aut a tramvají po Libeňského mostu zastaven minulý pátek.

Kvůli zakázce na podepření jednoho z mostů libeňského soumostí oslovila TSK pět firem. Čas na podání nabídek vyprší v pátek 10:00. „Pak je okamžitě vyhodnotíme, podepíšeme smlouvu, a ještě v pátek budeme chtít předat dodavateli staveniště, aby začal okamžitě pracovat,“ sdělil ředitel TSK Petr Smolka. Vybraná stavební firma musí garantovat, že most po opravě splní podmínky, díky kterým bude možné obnovit provoz na mostě alespoň v omezeném rozsahu.



Libeňský most byl v minulém týdnu přeřazen do kategorie mostů v havarijním stavu. Technická správa komunikací a vedení Prahy zakázaly vjezd vozidel nad pět tun a zastavili také provoz MHD. Jak dlouho bude most zavřený, není jasné. Stejně tak není jasné, kdy bude most z roku 1928 definitivně opraven.

TSK v minulosti připravovala zbourání mostu a výstavbu nového. Zastupitelé to v roce 2016 odmítli a vybrali variantu rekonstrukce. Teď město čeká na rozhodnutí ministerstva kultury, zda je most památkou, a rekonstrukci tak nemůže zahájit.

Ministerstvo kultury tvrdí, že nezbytnou údržbu i stavební či technické zásahy směřující ke stabilizaci Libeňského mostu je možné provádět i během posuzování jeho případné památkové ochrany.

„Libeňský most se ve špatném stavebně technickém stavu nachází v důsledku dlouhodobé absence adekvátní údržby v trvání desítek let a řízení o prohlášení věci za kulturní památku nemá na tento stav žádný vliv,“ uvedla v pátek mluvčí ministerstva. V havarijním stavu je navíc jen část libeňského soumostí na břehu směrem k Palmovce, nikoliv samotný most přes Vltavu.