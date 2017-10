ORIENTACE LN: Ať vyhraje volby Kalousek nebo Babiš, revoluce nepřijde. Ústava to nedovolí

PRAHA Chystá se prý osudový střet. Andrej Babiš varuje před korupční hydrou, Miroslav Kalousek před cestou do Běloruska. Petr Fiala hrozí vítězstvím neomarxistů a Lubomír Zaorálek varuje před privatizací zdraví i penzí. Za týden se všechno rozhodne!

Houbeles, píše v provokativním pamfletu „Polnice zní a Blaničtí podřimují” komentátor Petr Kamberský. Nerozhodne se nic. Ať budou povolební vyjednávání jakkoli složitá, ať vyhraje „dobro“ nebo „zlo“, žádná revoluce ani kontrarevoluce nepřijde. Nedovolí to volební systém, nedovolí to ústavní pořádek, nedovolí to zájmy partají a v posledku to nedovolí ani otloukánek volič, který by jakékoli zásadní otočení kormidlem musel potvrdit v několika dalších hlasováních. Ačkoli by leckteří sekáči rádi vládli bez Senátu a někteří možná klidně i bez parlamentu, jsou ve v skutečnosti úplně bezmocní.

Volbám se věnuje i unikátní průzkum společnosti Behavio a FF UK, který ukazuje že většina voličů si sice již vybrala základní typ a směr, ale zdaleka ještě ne konkrétní stranu. O hlasy tak budou vzájemně blízké partaje mezi sebou bojovat do poslední minuty.

Šéfdirigent České filharmonie

Hlavní kulturní událostí příštího týdne je jmenování Sergeje Byčkova šéfdirigentem České filharmonie. „Nový šéfdirigent navíc velmi přesně ví, v čem je česká filharmonie ve srovnání se světem výjimečná,“ píše se svém portrétu Byčkova šéfredaktor stanice ČRo Vltava Petr Fischer. Sám to popsal v rozhovoru s autorem: „Má to co do činění s kulturou, a kultura je spojená s historií a povahou národa. Dějiny vaší země jsou zakořeněné ve východní Evropě, ale dominoval zde západ. Když jsem se rozhodoval, zda se připojím k projektu České filharmonie, fascinovala mě představa orchestru, v němž se spojuje západní tradice s duchem slovanství.”

Víc než dvě miliardy pozemšťanů nemá přístup k bezpečným záchodům a odpadům, jaké známe z vyspělé euroatlantické civilizace. Vědci, inženýři a také podnikatelé proto hledají způsoby, jak vytěžit a využít tuny denně vznikajících exkrementů. Snaží se je proměnit v hnojiva, paliva i zvířecí stravu, píše v textu „Nová ekonomie lejna“ vědecký redaktor Martin Rychlík.

„Představa, že požití drogy hned napoprvé nebo velmi brzy vede k závislosti nebo problematickému chování, platí jen pro velmi malou menšinu. Záleží na látce, ale obecně lze říci, že závislost postihuje jen asi 10 procent pravidelných konzumentů. Znamená to, že látka sama osobě nemá tak nebezpečné následky, s výjimkou lidí, kteří jsou k závislosti speciálně náchylní,” říká v takřka aktivistickém rozhovoru se Zuzanou Lizcovou bývalá švýcarská prezidentka Ruth Dreifussová. Své zkušenosti s psychoaktivními látkami shrnuje nynější předsedkyně Globální komise pro drogovou politiku do kréda „Drogy nejsou ani dobré, ani zlé”.

