ORIENTACE LN: Tigrid! Ten zlobí nejvíc

Století Pavla Tigrida. Příští týden, 27. října, uplyne sto let od narození Pavla Tigrida. Muže, jenž byl o jeden den starší než samostatné Československo a jehož životní zápasy jsou svázáné se zápasy našeho státu.

Petr Pithart píše, v čem mu Tigrid nejvíce imponoval a proč se k němu na počátku 70. let upnul jako ke svému inspirátorovi.



Petr Zídek rozmlouval s překladatelem Iljou Kunešem, který patřil v 80.letech k blízkým spolupracovníkům Pavla Tigrida v Paříži a do konce jeho života s ním udržoval přátelské vztahy. Tigrid byl podle něj levicovým liberálem prvorepublikového střihu.



Muž se stupnicí na čele, píše překladatel Petr Eliáš o nejnovější hvězdě anglosaského literárního nebe. Od roku 2014, kdy se porota Man Booker Prize poprvé nerozhlížela po kandidátech jen v Commonwealthu, ale ve všech anglofonních zemích, získal už podruhé nejprestižnější britské literární ocenění Američan. Loni to byl Paul Beatty se svým satirickým románem The Sellout (Zaprodanec). Letos – v úterý tohoto týdne – cenu z rukou vévodkyně z Cornwallu převzal George Saunders.

Kur je v kurzu, píše novinářka a germanistka Pavla Franzová. Zatímco my budeme znát vítěze sněmovních voleb znát dnes, naši jižní sousedé už jej znají týden: sestavením vlády pověřil rakouský prezident předsedu lidovců Sebastiana Kurze. Nepřiletí-li do Vídně „černá labuť“, stane se tak jednatřicetiletá hvězda tamní politiky nejmladším šéfem vlády na planetě. Co od něj můžeme čekat?

Velký román jako melouch je nadpis nesmlouvavé eseje Ondřeje Horáka. Velký knižní čtvrtek dvakrát ročně přináší řadu knih, ale něčeho podstatného se mu nedostává. Ostatně stejně jako celé české literatuře.

Lépe bude, až bohatí začnou jezdit tramvají, říká v rozhovoru s Filpem Šenkem americký architekt Teddym Cruzem. Ten vypráví o městech budoucnosti, slumech jako zdroji inspirace i o a starostovi, který místo policie poslal do ulic mimy.

Když se syn vymkne a nově najde je název recenze na unikátní knihu autorů Ondřeje Kundry a Tomáše Lindnera nazvanou Můj syn terorista. Dílo stojí na podrobných rozhovorech s matkami teroristů, které redaktoři týdeníku Respekt posbírali napříč Evropou. Doplnili je o výpovědi přátel, terénních pracovníků, bývalých džihádistů i představitelů policejních složek.



