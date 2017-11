ORIENTACE LN: Velká říjnová a Sto let židobolševismu

V titulní eseji Orientace nazvané Sto let židobolševismu shrnuje Jan Fingerland mýty o podílu ruských Židů na bolševickém převratu a konfrontuje je s dostupnými fakty. „Diváci ruského Prvního kanálu mohou v těchto dnech sledovat napínavý televizní seriál Trockij. Dílo odhaluje, kdo přivedl na Rus pohromu bolševismu. Nebyl to Lenin nebo Stalin, ale Trockij, původním jménem Bronštejn.“

Právě jemu je přisouzena vina na vraždě cara Mikuláše, i když je to z historického hlediska nesmysl. Vzkaz je ovšem jasný: dnes již svatořečeného cara nenechal popravit „Rus“ Lenin, ale „Žid“ Trockij. I Alexandr Solženicyn napsal svého času o­ soužití Židů a Rusů dvousvazkovou knihu, podle jejíž hlavní myšlenky se Židé provinili proti Rusům a měli by se konečně přiznat. Jak si povzdychla jedna židovská literární postava: Tročtí dělají revoluci a ­Bronštejni za to platí.



K Sovětům, Rusku a dějinám levice se vracíme ještě na dalších třech stranách.

To, co sledujeme, můžeme označit jako Velký regres levice, říká v provokativním rozhovoru s Přemyslem Houdou sociolog a politický filozof Václav Bělohradský. Bělohradský je příkrý k současné evropské i severoamerické levici, což samozřejmě neznamená že by chválil soudobou pravici: „Neoliberalismus byl osvobozující vzpourou proti katastrofální plýtvavosti přebujelého sociálního státu, dnes ale je sám katastrofálním programem.“

Lenin je věčně živý, přinejmenším ve filmu, naznačuje rusista Tomáš glanc. Autentických filmových záznamů vůdce světové revoluce mnoho neexistuje. O to více byl ztvárňován v hraných filmech. Nejprve jako rychlý muž gest, později byla zdůrazňována jeho majestátnost. V­ poststalinské době se prosadil obraz Lenina jako nesmírně přívětivého člověka, který usiluje o ­štěstí všech. V eseji zvané Z ideologa teroru přítel nás všech pečlivě popisuje vývoj zobrazení Vladimira Iljiče v sovětské a československé kinematografii.

Kniha Zulejka otevírá oči je zvláštní. Olíbili si ji v ­Kremlu i na místech, kde Putinovi nemohou přijít na jméno. Dočkala se už překladu do čtyřiadvaceti jazyků. Její české vydání přijela do Prahy představit sama autorka – ruská spisovatelka tatarského původu Guzel Jachina. A ačkoli je její románová prvotina situována do období velkého teroru, kdy bolševici likvidovali ruské farmáře po milionech, odmítá Guzel Jachina s až úzkostlivou úporností, že by její kniha byla o politice. „Chtěla jsem jen ukázat, jak i v nepředstavitelně těžkých podmínkách člověk může najít štěstí,“ říká. Více v unikátním textu Petry Procházkové, který kombinuje prvky recenze a převyprávěného rozhovoru s autorkou.

Ladislav Skřivánek patří k pozoruhodným postavám české architektury. Má za sebou desítky realizovaných staveb od západočeských Klatov až po slovenskou Banskou Bystrici, přesto je dnes již prakticky neznámý. Není divu – nesledoval dobové trendy, shlédl se v české renesanci a jeho dílo tedy působí poněkud anachronicky. Připomínku si však v roce svého dvojitého výročí nepochybně zaslouží. Pro čtenáře Orientace ji s bohatou fotografickou dokumentací připravil historik architektury Zdeněk Lukeš.

Jáchym Topol se do centra čtenářské pozornosti dostal letos hned třikrát. Nejprve mu na jaře vyšel nový román Citlivý člověk, který v říjnu na vlnách Českého rozhlasu na pokračování předčítal Petr Čtvrtníček. A nakonec minulý týden obdržel i Státní cenu za literaturu. Nepochybně mu k tomu pomohla i jistá „přijatelná divokost“. Charakteristika, jež mu byla po sametové revoluci –­jakožto mladému disidentskému básníkovi – nejprve přiřčena. Kterou od té doby ale sám pilně rozvíjí. Více v komentovaném profilu Ondřeje Horáka

překladatelka Zora Freiová o srdceryvných a srdcervoucích okamžicích, komentátor Zbyněk Petráček o rozličných pohledech na slovo vlast, Jana Machalická, Marcel Kabát, Pavel Vokatý…

