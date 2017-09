Ošizení Chorvati. Firma HiPP jim dodávala kojenecké výživy nižší kvality

ZÁHŘEB Německá firma HiPP dodávala do Chorvatska kojeneckou výživu nižší kvality, než měl identický produkt prodávaný v Německu. Vyplývá to ze studie chorvatského potravinářského úřadu, o které informoval britský list The Guardian.

Výrobky dodané do Chorvatska obsahovaly nižší podíl zeleniny a omega-3 nenasycených mastných kyselin.

Kojenecká výživa dodávaná do Německa a Chorvatska se podle studie potravinářského úřadu lišila v barvě, chuti, aromatu a množství řepkového oleje (1,9 procent proti 1,7 procentům). Právě olej je přitom zdrojem omega-3 mastných kyselin přínosných pro růst dítěte.

Na problém nižší kvality výrobků na trhu zemí střední a východní Evropy upozorňují dotčené státy včetně Česka několik let. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker praxi rozdílné kvality tento měsíc v projevu v Evropském parlamentu odsoudil, podle něj ji unijní právo zakazuje.

Mluvčí společnosti HiPP uvedla, že obsah produktů byl jasně stanoven na jejich etiketách. Firma podle ní recepturu v minulosti přizpůsobila tak, aby splňovala poptávku německých zákazníků.



„Původní recept byl v Chorvatsku velmi populární právě kvůli svému jednoduchému obsahu, což je důvod, proč jsme ho nezměnili,“ dodala. Firma chce produkt v Chorvatsku nahradit výrobkem stejné kvality jako v Německu.

Rozdíly v kvalitě mezi produkty na německém a chorvatském trhu zjistil chorvatských úřad i u jiných výrobků, mimo jiné například v Nutelle nebo pracích prostředcích Ariel.