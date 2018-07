Pekelný dopravní víkend se blíží. Na cesty vyrazí miliony Němců, nápor vyvolá kolony

Praha Silný provoz, který se na všech hlavních tazích k moři čeká tento víkend, nemusí znamenat jen delší čekání na hranicích. Situace se může snadno zcela vymknout kontrole. V minulých letech zácpy vznikaly i na zcela nečekaných místech, a to i uprostřed noci. Doba cesty k moři se pak snadno protáhne na dvojnásobek původního očekávání. Složitější ale budou i běžné víkendové cesty po Česku.

„Čeká nás letní vrchol cestovní horečky. Kdo chce zažít opravdové letní kolony na evropských dálnicích, tak tento víkend je tím pravým,“ říká šéf organizace Besip Petr Vomáčka.



Němci budou všude

Obvykle tento víkend každoročně vznikají mnohakilometrové kolony na hlavních trasách k moři. To znamená i hodiny pomalého popojíždění. Němci z Bavorska a Bádenska-Wrttemberska, kterých tam žije zhruba 23 milionů, v pátek vyrazí na cesty. Cíle mají podobné jako Češi, tedy italské či chorvatské pobřeží, rakouské hory nebo Balaton. Ti, kteří mají rodiny v zahraničí, se za nimi vydají hlavně do zemí Balkánu či do Turecka. Zkomplikují tak cesty po této trase, tedy například na pobřeží Černé Hory, Albánie, Rumunska, Bulharska a Řecka.

Mapa znázorňující kritická místa.

Přidají se tím k už tak silnému provozu ze zbytku Německa, který už prázdniny má, stejně jako Češi, Poláci, Slováci či Rakušané.

Situaci ještě zkomplikuje Velká cena formule 1, která se jede o víkendu v Maďarsku na okruhu Hungaroring. Problémy lze ale čekat v opačném směru. V některých německých spolkových zemích, stejně jako na severu Evropy, už prázdniny končí, proto se hodně lidí bude snažit z dovolené vrátit zpět.

Ne, že by další letní víkendy byly klidné, komplikace vznikají prakticky vždy, tento je ale tradičně ještě horší. Varování před cestou tak vydávají v podstatě všechny autokluby. Prakticky není hlavní tah, před kterým by nevydaly žádné varování. Provoz se čeká tak silný, že každý problém, jako například malá nehoda, téměř okamžitě vyvolá kolonu.

„Kdo může, měl by se vyhnout cestování v sobotu,“ říká Igor Sirota, mluvčí Ústředního automotoklubu. Nejlepší je s cestou počkat až na úterý, kdy by se situace měla uklidnit. Už neděle by ale měla být výrazně klidnější než nejkritičtější pátek a sobota. Pomoci může i vyrazit naopak dříve, tedy už dnes nebo v pátek dopoledne.

To ale naráží na stále stejný problém. Řada lidí si ubytování objednává od soboty do soboty, což je výhodné i pro hoteliéry, kteří díky tomuto systému mají maximální možnou obsazenost a příjezdy a odjezdy řeší jen jediný den v týdnu. Řidiči se ale v pátek ještě snaží být v práci, aby neztratili den dovolené. Jedou tak v nejhorší možnou dobu, kdy cesta trvá nejdéle. Což je jednoduše proto, že řidičů jede v tuto dobu nejvíce. Navíc vyráží na noc či jen po velmi krátkém spánku. „Pak stoupá riziko nehody až sedminásobně,“ říká Igor Sirota.

Hlavně klid

Ti, co jet musí, by s dopravním kolapsem měli počítat a mít tak vždy dostatek paliva (pokud bude pražit slunce, vezme si hodně energie puštěná klimatizace), vody a jídla, aby celá posádka zvládla i mnohahodinové stání. Pokud už voda dojde, je třeba ji dokoupit při první příležitosti. Brzy může přijít další kolaps.

Také je dobré mít na paměti, že popojíždění v koloně není přestávka a vyžaduje často víc koncentrace než běžná cesta po dálnici. Lepší je proto podle expertů počítat s časovou rezervou a nesnažit se čas ztracený v první zácpě za každou cenu dohnat. Nejlepší je čas raději neřešit.

Kdo už v nejhorší možnou dobu jet musí, měl by se držet několika obecných rad. První je dopředu si zjistit, kde je největší riziko vzniku kolon. V Česku jsou to všechna omezení na dálnici D1 (po cestě jich je v obou směrech několik), problematický je i kyvadlový provoz na Pálavě u Mikulova. V Rakousku jsou kritickým místem během dne velká města (Linec, Vídeň a Štýrský Hradec), prakticky neustále pak všechny alpské tunely, hlavně pak ty, před kterými se vybírá mýtné nebo ve kterých se jede jen jedním pruhem.

Tradičně problematická je i slovinsko-chorvatská hranice, a to na všech hlavních přechodech. Kolony se ale kvůli uprchlické krizi dají čekat i mezi Německem a Rakouskem a nárazově i mezi Rakouskem a Itálií, Slovinskem či Maďarskem. Kolony se velmi snadno vytvoří i před mýtnicemi na chorvatských, italských nebo například srbských dálnicích.

Riziková místa pomůžou najít internetové stránky autoklubu nebo například mapy společnosti Google, kde lze zapnout sledování provozu. Červená místa ukáží, kde se již nyní tvoří problémy, tam bude kolona během soboty prakticky s jistotou. Už před cestou tak může být jasné, kde si dát pozor.

Řadě kritických míst se ale dá v případě nutnosti vyhnout. Po užít lze vedlejší hraniční přechody, alpské tunely, před kterými kolabuje doprava, se dají objet po vedlejších silnicích a nejvytíženějším mýtným branám se dá většinou vyhnout opuštěním dálnice o sjezd dříve, či naopak najetí o nájezd později.

Přímo při cestě je dobré použít některou z online navigací, které cestu vybírají podle aktuálního provozu. Populární je například Waze. Snadnější je to hlavně proto, že kdo má datové připojení v telefonu v Česku, bude mu to bez nutnosti si připlácet fungovat i v dalších zemích Evropské unie. To může ve výsledku ušetřit spoustu času.

Je ale dobré zadávat bližší cíle než rovnou chorvatský hotel, navigace pak snadněji počítá použitelné alternativní trasy. Ty pak může během cesty spolujezdec kontrolovat. Pokud začnou být objízdné cesty stejně rychlé jako ta hlavní, je lepší raději sjet. Nechávat vše na poslední chvíli může být pozdě. I delší cesta po vedlejších silnicích může být méně únavná než popojíždění v koloně.