Pendolina jsou pro ČD stále klíčové. Jejich interiéry projdou nákladnou změnou

PRAHA Praha 27. května (ČTK) - Vlaky pendolino představují pro České dráhy i po téměř 13 letech provozu prémiové vozy a dopravce je plánuje i do dalších let nasazovat na rychlé expresní linky. Uvedl to mluvčí společnosti Petr Šťáhlavský. Nyní procházejí vlaky celkovou modernizací, která by u jedné soupravy měla vyjít zhruba na 35 milionů korun. Vlaky patří k nejkontroverznějším nákupům Českých drah.

Renovovaná pendolina dostanou nová sedadla, vizuální informační systém, dětské kino, nové obložení stěn a zmodernizované toalety. První opravené vlaky vyjely do provozu už loni. Pendolina, která jsou právě v opravě, dopravce nahrazuje vlaky v podobě klasické soupravy vedené lokomotivou.



Modernizován je nyní také vlak, který v červenci 2014 narazil ve Studénce na Novojičínsku ve více než 140 kilometrové rychlosti do polského kamionu, který vjel na červenou na přejezd. Při srážce zemřeli tři lidé a desítky dalších se zranily. Oprava silně poškozené soupravy stála přes 200 milionů korun, přičemž řídící vůz soupravy musel být z velké části vyroben znovu. Na jaře letošního roku se souprava vrátila z italské továrny Alstom do Česka. České dráhy jí však do provozu vrátí až po modernizaci interiéru.

Pendolina patří k nekritizovanějším investicím Českých drah v jejich novodobé historii. Jedna sedačka dopravce vyšla na téměř 1,9 milionu korun. Dráhy navíc původně plánovaly pořídit deset těchto vlaků. V roce 1995 proto uzavřely kontrakt s mezinárodním konsorciem ČKD, MSV Studénka, Fiat Ferroviaria a Siemens pro linku Berlín - Praha - Vídeň. Po krachu ČKD však dráhy dostaly nakonec jen sedm souprav, které dodala italská firma Fiat Ferroviaria, aktuálně součást koncernu Alstom. Hodnota kontraktu po celou dobu zůstala více než čtyři miliardy korun.

České tratě navíc neumožňují využít plný potenciál pendolina. Vlak může díky zabudované konstrukci s naklápěcí skříní jet rychlostí přes 230 km/h. V Česku však tyto vlaky jezdí v pravidelném provozu maximálně 160 km/h, protože vyšší rychlost tuzemské železnice zatím nedovolují.

I přesto podle mluvčího pokládají České dráhy pendolina díky jejich spolehlivosti a rychlosti za svou vlajkovou loď, a plánují je proto i do budoucna nasazovat na nejvytíženější trati. Podle Šťáhlavského navíc pendolina znamenala zlom v železniční dopravě. „Pendolino zásadně změnilo pohled na naší železnici, jedná se o rychlovlaky, dalo tak železnici novou dynamickou moderní tvář a ukázalo, že železnice i v podmínkách ČR může poskytovat moderní služby, je zásadně konkurenceschopná oproti silniční a dokonce i letecké dopravě,“ řekl.

186 pendolin po celém světě

Poprvé byly vlaky u nás uvedeny do zkušebního provozu před Vánocemi 2004, od prosince 2005 pak pendolino jezdí pravidelně na trase Praha - Ostrava a dalších exponovaných tratích. Za tu dobu najela pendolina v Česku více než 28 milionů kilometrů, což je v průměru přes čtyři miliony kilometrů na jednotku.

Vlaky pendolino, které bylo prvním rychlovlakem využitým na italských vysokorychlostních tratích, slaví na konci května 30 let od své první jízdy. Italský železniční dopravce FS je poprvé nasadil do provozu 29. května 1988 na trati z Říma do Milána. Jízda tehdy trvala 3 hodiny a 58 minut, což bylo o hodinu méně, než do té doby potřebovaly nejrychlejší expresy. Nyní jezdí po celém světě 186 těchto vlaků v různých provedeních.