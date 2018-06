Penny Market chce letos otevřít až deset nových prodejen. Řetězci stoupl loni zisk o 11 procent

PRAHA Diskonty Penny Market letos pokračují v silné expanzi, plánují otevřít osm až deset nových prodejen. Nyní jich je více než 370. Řetězec loni zvýšil tržby o šest procent na 33,9 miliardy korun a zisk stoupl o 11 procent na 542 milionů korun. Letos firma očekává nárůst tržeb o osm procent. iDNes to řekl jednatel společnosti Martin Peffek.

„V některých lokalitách míříme i do menších vesnic, vždy záleží na spádové oblasti. Pokud spádová oblast má dostatečný potenciál, tak není vždy rozhodující, jak velká je samotná vesnice či město,“ uvedl jednatel. Průměrná plocha nově otevíraných prodejen je 830 metrů čtverečních. Nyní má Penny 374 prodejen, tento týden otevře novou ve Šlapanicích u Brna.



Za růstem tržeb podle Peffka stojí především navýšení počtu zákazníků a růst průměrného nákupu. „Aktuální trend je, že všem se daří dobře. Nicméně menším formátům jako diskontům a supermarketům se daří lépe. Větším formátům jako hypermarketům se daří o trochu hůř,“ dodal jednatel.

Společnost se připravuje na možný prodej přes internet. „Letos ale ještě nepůjdeme na on-line trh. Vyhodnocujeme nyní, co má a nemá smysl,“ řekl Peffek. Prodejní koncept konkurenčního Lidlu, tedy e-shop s nepotravinářským zbožím, Penny neplánuje.

Penny Market letos již dvakrát zvýšil mzdy zaměstnancům, celkem o 17 procent. „Já osobně jsem přesvědčen, když vidím predikce ekonomického vývoje, že i příští rok budeme muset, co se týká mezd, reagovat,“ uvedl šéf Penny. Firma se o zaměstnance podle něj snaží starat v širší míře, nejen zvyšováním mezd - pracovníci považují za stále důležitější třeba systém benefitů, chování společnosti, jednání nadřízeného a další faktory.

Firma dosud přestavěla do nového konceptu 35 prodejen a letos to bude dalších 70. Roční investice Penny Marketu do nových prodejen, rekonstrukcí obchodů či skladů přesahují miliardu korun.

Penny patří společně se supermarkety Billa do německé obchodní skupiny REWE Group.