Půjčovna robotů má pomoct s nedostatkem zaměstnanců, využívat ji mohou i menší podnikatelé

BRNO V Česku už najdeme půjčovnu, která poskytuje robotické "pracovníky". Personal Agency 4 Robots od společnosti Amtech pronajímá roboty, které jsou určené zejména pro průmyslové podniky. Zápůjčka může být variantou, díky které podniky s menším kapitálem snáze zautomatizují výrobu.

„Hlavním impulsem pro vytvoření agentury Personal Agency 4 Robots zaměřené na robotizaci méně kvalifikované práce byly naše zkušenosti u zákazníků, kteří zoufale hledají lidi, aby vyhověli rostoucí poptávce,“ řekl Radek Nekarda, jednatel společnosti Amtech, která dodává na český trh kolaborativní roboty a nyní vytvořila agenturu.

Roboty můžou vyřešit nedostatek zaměstnanců

Podle zkušeností firmy Amtech chybí pracovní síla především na pozicích s jednoduchými, opakujícími se činnostmi, jako je například obsluha strojů, balení a paletizace, vnitropodniková přeprava, a to zejména ve strojírenství, high-tech a potravinářství.

Pronájem robotů je jednou z možností, která může nedostatek zaměstnanců vyřešit. Firmy k tomu nepotřebují velké počáteční investice a bez administrativy spojené se zaměstnáváním nových pracovníků.



Agentura od společnosti Amtech pronajímá kolaborativní roboty (roboty, které potřebují ke spolupráci zaměstnance - pozn. red.) značky Universal Robots a autonomní mobilní roboty MiR. Průmyslové firmy si mohou stroje pronajmout nejméně na jeden rok, maximální doba zápujčky je čtyři roky.



Stroj, který nevlastní firma

„Výhodou pronájmu je to, že není robot váš, ale vlastníme ho my. Veškerý servis, standardní údržba a revize je zahrnutá v ceně. Pokud se s robotem cokoliv stane, tak do 48 hodin to musíme vyřešit, v nejhorším případě přivezeme druhého robota,“ řekl pro Lidovky.cz Vít Pavelka, obchodní ředitel pro vývoj společnosti Amtech.

Cena zápůjčky robota se odvíjí podle toho, co má za úkol. Platba probíhá jednou měsíčně, stejně jako při vyplácení mzdy zaměstnanci. Bližší informace Pavelka neprozradil.



„Když budete robota využívat při třísměnném provozu, tak za rok na mzdových nákladech ušetříte zhruba 600 tisíc korun. Jeden robot zvládne všechny směny, na třísměnný provoz byste normálně potřebovali tři zaměstnance,“ dodal Vít Pavelka ze společnosti Amtech.



Vhodná varianta pro menší podniky

Službu Personal Agency 4 Robots vítá i generální manažer Universal Robots pro střední a východní Evropu Slavoj Musílek. „Iniciativa společnosti Amtech představuje velkou příležitost zejména pro ty podniky, které o automatizaci doposud neuvažovaly. Jak ukazuje široká základna našich zákazníků, roboty efektivně využívají i v těch nejmenší firmách a prakticky ve všech typech výroby,“ dodal Musílek.

„Je to určitě dobrý nápad, kterému fandím. Je to podle mě jedna z mála cest, jak robotizaci dostat i do menších firem. Společnosti intuitivně tuší, nebo je k tomu pragmaticky nutí obchodní partneři, že by se měli pustit do Průmyslu 4.0. Menší firmy ale nemají dostatek hotovosti k tomu, aby si roboty pořídili. Podobná půjčovna robotu mi proto dává smysl,“ shrnul Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.