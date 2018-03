Letuška trvala, aby si cestují dala buldočka nad sebe. Pes v přehrátém úložném prostoru nepřežil

WASHINGTON/PRAHA Pes zemřel během letu United Airlines, když letuška trvala na tom, aby byl umístěn do přehřátého úložného prostoru. Černý francouzský buldoček byl během pondělního letu z Houstonu do New Yorku umístěn do přepravky pro domácí mazlíčky. United Airlines přiznalo zodpovědnost za jeho smrt.

„Byla to neštastná nehoda, ke které nemělo nikdy dojít,“ řekl zástupce aerolinky. Rodině vyjádřila „nejhlubší kondolence,“ napsala agentura AFP.



Třičetiletá pasažérka Maggie Gremmingerová, která seděla za majitelkou psa, řekla listu The New York Times, že majitelka dostala příkaz psa dát do úložného prostoru poté, co nastoupila s dvojicí dětí a nemluvnětem.

„Majitelka byla hodně neoblomná, toho psa nahoru do úložného prostoru dát nechtěla,“ řekla Gremminerová. „Říkala pořád ‚Můj pes je tady, ne, tohle je můj pes‘. Letuška jí ale stále žádala, aby ho dala nahoru, protože tam, kde byl, prý představoval nebezpečí, někdo o něj mohl prý zakopnout.“

Jde o poslední v řadě problémů pro aerolinku United. Loni byl jeden z jejích pasažéru násilně vynesen z letadla. Incident tehdy získal velkou pozornost médií.