Pilný: Rozpočet včetně peněz z EU by mohl skončit mírně v přebytku

PRAHA Letošní státní rozpočet by mohl při započtení peněz z EU skončit v přebytku do deseti miliard Kč, bez financí z fondů EU pak s deficitem okolo deseti miliard korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce v neděli tento odhad uvedl ministr financí Ivan Pilný (ANO). Letošní rozpočet včetně peněz z EU je schválen se schodkem 60 miliard korun.

„Můj odhad je, pokud to očistíme od těch evropských peněz, že bychom mohli skončit v mírném deficitu možná tak deset miliard. Se započítáním evropských peněz můžeme být i v mírném přebytku,“ uvedl Pilný. Počátkem října odhadoval, že rozpočet za celý letošní rok bez zahrnutí peněz z EU by mohl skončit ve schodku zhruba 20 miliard korun.



Ke konci října přebytek státního rozpočtu stoupl na 26,5 miliardy korun ze zářijových 17,4 miliardy korun. Loni v říjnu skončilo hospodaření státu v přebytku 98,3 miliardy korun. Za meziročním zhoršením stojí především nižší příjmy z EU.

Příjem peněz z EU klesl ke konci října meziročně o 79,5 miliardy korun. Po očištění příjmů i výdajů o evropské peníze skončil rozpočet letos ke konci října v přebytku 16,8 miliardy korun, zatímco loni ke konci října to bylo 13,5 miliardy korun, uvedlo ministerstvo financí.

Pilný upozornil na to, že na začátku listopadu nastalo plošné zvýšení platů, což se na letošním hospodaření státu rovněž projeví. Loni skončil rozpočet přebytkem 62 miliard Kč.

Elektronická evidence tržeb podle něj přinesla letos do konce září do státního rozpočtu na DPH 3,2 miliardy korun a za celý rok to má být okolo pěti miliard Kč. Podle dalšího účastníka debaty v ČT a místopředsedy SPD Radima Fialy byl vyšší výběr daní způsobený spíše ekonomickým růstem a vyšší spotřebou, EET k tomu podle něj přispělo jen malou měrou.

Pilný doplnil, že zákon o EET potřebuje novelu, která by mimo jiné zavedla daňové paušály pro drobné podnikatele. Její případné přijetí ale označil za politický problém. Podotkl, že EET řeší příčiny velkého množství hotovostních plateb, jejich objem ale postupně klesá s nástupem možností elektronického placení.