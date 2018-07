Piráti navrhují opět zúžit evidenci tržeb pouze na plátce DPH

PRAHA Ve Sněmovně se objevil další návrh na zúžení elektronické evidence tržeb (EET) pouze na plátce daně z přidané hodnoty. Návrh předložili poslanci Pirátů několik týdnů poté, co Sněmovna zamítla stejný návrh, který podepsalo sedm desítek poslanců z pětice poslaneckých klubů.

Současný pirátský návrh stanoví, že subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob, pokud je plátcem daně z přidané hodnoty. Předchozí návrh naproti tomu hovořil o registrovaných plátcích DPH, na to ale jako na nedostatek poukazovala ve svém zamítavém stanovisku vláda. Podle vládních legislativců se stává plátcem DPH taková osoba, jejíž obrat za 12 měsíců překročil milion korun bez ohledu na to, jestli se k placení DPH registrovala, či nikoli. Podle vlády by se tak mohli EET vyhnout ti podnikatelé, kteří by plátci DPH měli být, ale neregistrovali se.



Piráti se proto rozhodli na tuto výtku vlády reagovat. Už do předchozí neúspěšné novely navrhli vložit pozměňovací návrh, který hovořil o všech plátcích DPH, stejně jako nynější návrh. „My jsme maximálně zjednodušili původní návrh, abychom vyhověli legislativně technickým požadavkům vlády,“ řekl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Obsahově je nynější návrh identický, dodal.

Návrh Pirátů dostane k projednání vláda. Na vyjádření stanoviska má 30 dnů. Bez ohledu na něj se pak návrhem budou zabývat poslanci, nejdříve však po prázdninách. Poslanci by se naproti tomu již přespříští týden měli zabývat novelou zákona o EET, kterou předložila vláda. Vláda v ní počítá s úlevami pro podnikatele s hotovostními příjmy do 200 tisíc korun během 12 měsíců, kteří zároveň nejsou plátci DPH a mají nejvýše dva zaměstnance. Od příštího roku by mohli začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Museli by využívat speciální papírové účtenky ministerstva financí.

Piráti s vládním návrhem nesouhlasí, protože odmítají 3. a 4. vlnu EET, kterou zavádí. „Z toho důvodu jsme předložili tuto vlastní poslaneckou novelu, v rámci které by se daly dělat úlevy pro ty nejmenší, aby nás pak vláda neosočovala, že blokujeme změny pro ty nejmenší subjekty,“ dodal Ferjenčík.