Placení v Číně: Najděte QR kód a vyřešte to

PEKING Sedíme v jedné z mnoha pekingských restaurací a dojídáme oběd. Mladá žena mává na číšníka, že chce zaplatit. Ten, místo aby jí přinesl papírový účet, jen ukáže rukou na malou cedulku na stole a řekne: „Tamhle máte QR kód a vyřešte si to.“

Slečna tedy vezme do rukou mobilní telefon, v aplikaci kód naskenuje a útratu, která k našemu stolu náleží, zaplatí. Klasický účet si poté vyzvedne na pokladně při odchodu z restaurace. „Přes WeChat nebo Alipay dnes zaplatíte skoro všude,“ vysvětluje nám dívka, která si po „evropsku“ říká Alice.

Bezkontaktní placení mobilním telefonem je ve světě čím dál běžnější záležitostí. České banky postupně spouštějí službu Google Pay a mobilních plateb se snad příští rok dočkají i čeští uživatelé telefonů Apple. Jenže v Číně je situace úplně jiná: namísto bezkontaktních plateb tu funguje placení pomocí QR kódů – a je v zemi nesmírně populární.

Jiný typ placení

Když chodíme ulicemi čínského hlavního města, všímáme si dalších a dalších QR kódů a je nám jasné, že tento způsob placení se tu těší opravdu velkému zájmu. Pomocí QR kódů si lze třeba odemknout a rovnou zaplatit některé ze sdílených jízdních kol, jichž jsou v ulicích Pekingu tisíce. V jedné aplikaci – zmíněném WeChatu, což je čínská obdoba Facebooku – uživatelé vyřeší opravdu vše, od vzájemné komunikace přes objednání taxi až po placení.

Čínská cesta k mobilním platbám je zásadně jiná než ta „západní“. QR kódy byly zvoleny pro svou „technologickou neutralitu“. Zatímco platby za pomoci Google Pay nebo Apple Pay (ale i další způsoby placení mobilem) vyžadují u mobilního telefonu podporu technologie NFC a je třeba podpory dané banky a vydavatele karty, u placení pomocí kódů přes WeChat je to jednodušší: svou kartu uživatel zaregistruje do systému a platí s ní bez ohledu na to, jaké funkce podporuje jeho mobilní telefon nebo banka. Telefon jen musí mít fotoaparát, kterým se kód naskenuje, ale to je dnes téměř samozřejmost.

Bez mobilu ani ránu

Mobilní platby jsou v Číně tak populární, že lze tímto způsobem platit skoro všechno. Třeba pokuty. Nebo přispět pouličním umělcům. Pokaždé jen stačí naskenovat QR kód. Díky tomu se čínské telefony často obejdou bez NFC čipu. Důkazem takové strategie je třeba nový smartphone Meizu 16, na jehož premiéru nás firma do Pekingu pozvala.

Je to špičkový model s maximální výbavou. Chlubí se tím, že jde o nejtenčí a nejlehčí přístroj své třídy na světě, má minimální rámečky displeje a čtečku otisků prstů integrovanou přímo do displeje. Ale NFC, u špičkových smartphonů běžné vybavení, chybí. „Zatím neuvažujeme o vývoji speciální evropské verze s NFC,“ říká Jack, zástupce Meizu, a naznačuje, že na evropské způsoby placení firma nemyslela.

Evropský trh je pro Meizu zatím malý a vývoj této varianty by se nejspíš nevyplatil. Navíc by právě kvůli tenké konstrukci telefonu mohl být dost komplikovaný, pro jeden čip navíc tu nemusí být dost místa. Pokud chce Meizu v Evropě dlouhodobě uspět, bude se nejspíš muset přizpůsobit a NFC čipy v budoucnu získat. Už třeba proto, že Západ na QR platby po čínském vzoru asi jen tak nepřejde.

Čínská cesta úhrad ale může všeobecně budit nedůvěru. Na druhou stranu, v praxi funguje výborně a bez problémů. Tato praktická funkčnost má jeden významný důsledek: za posledních několik let, kdy v Číně popularita tohoto způsobu plateb prudce vzrostla, začala z rukou zákazníků rychle mizet hotovost. QR platby jsou tak jednoduché a všudypřítomné, že hotovost vytlačily, a ta tak pozbývá smyslu. Příkladem může být i zmíněné odměňování pouličních umělců – ani ti už hotovost nesbírají do klobouku.

K odklonu od hotovostních plateb dochází i u nás, ale v Číně je tento trend daleko výraznější: během naší několikadenní návštěvy Pekingu jsme nezahlédli snad ani jednu bankovku či minci. A situace se ve prospěch mobilních plateb podle našich hostitelů rychle mění i v odlehlejších částech Číny, nejen ve velkých městech.