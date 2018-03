Platbu kartou slíbila Praha do všech tramvají, v Plzni a Ostravě už je to běžné

PRAHA Zatímco v Plzni či Ostravě už je několik let běžné kupovat si jízdenku v MHD kartou, v metropoli dosud tento systém fungoval jen v pilotním provozu na několika málo linkách. Tento dluh začne Praha obyvatelům i turistům splácet pravděpodobně letos na podzim. Podle zjištění LN bude možné koupit jízdenku bezkontaktní platbou ve všech pražských tramvajích.

„Nyní se zpracovává zadávací dokumentace pro vypsání soutěže,“ potvrdil šéf pražského dopravního podniku Martin Gillar.



Vítěz má do půl roku dodat „krabičky“ spojené s platebním systémem. Lidé k nim přiloží platební kartu a po zaplacení jim vyjede papírová jízdenka. Když se provoz osvědčí, je ve hře i rozšíření do autobusů. U metra by měla být tato platba dostupná v automatech. Postupně nahradí ty stávající, v nichž kartou platit nelze.

Pilotní provoz bezkontaktních plateb v pražské hromadné dopravě si nyní dělí bankovní domy Česká spořitelna a ČSOB. Rozšíření na všechny tramvajové linky, kterých je v metropoli třiatřicet, už samozřejmě musí provázet výběrové řízení.

Má jít o tendr logicky určený zejména právě pro banky, které by měly dopravnímu podniku navrhnout řešení. Podmínky soutěže sice dopravce zveřejnit nechtěl, ale podle všeho bude dodavatel „žít“ především z provizí za prodané jízdenky.

Kdo stojí o terminály

Česká spořitelna (zajišťuje bezkontaktní platby na autobusové lince 119) pro LN předběžně potvrdila zájem se tendru zúčastnit, ČSOB (tramvajové linky 18 a 22) se k otázce vyjádřit nechtěla.

Soutěž má být vypsaná nejpozději v dubnu a vybraný dodavatel má začít s instalací zařízení do půl roku od podpisu smlouvy s dopravním podnikem.

Pilotní provoz bezkontaktního placení v tramvajích začal v Praze bezmála před dvěma lety ve dvou soupravách linky 22, která pendluje mezi Hostivaří a Bílou Horou. O něco později se testování rozšířilo na celou linku 18, která spojuje Podbabu s Pankrácí.

Doteď Praha platby kartami jen zkoušela.

„Na základě vyhodnocení pilotního projektu na těchto linkách bylo rozhodnuto, že službu bezkontaktního nákupu jízdenek rozšíříme do všech tramvají,“ řekl LN Martin Gillar, šéf pražského dopravního podniku.



Lístek ve voze je možné koupit platební kartou také na autobusové trase 119, kterou využívají lidé mířící na ruzyňské letiště. Tedy i cizinci, kteří v Praze při nákupu jízdenek nezřídka tápou. Nákup prostřednictvím karty přímo v autobuse nebo tramvaji pro ně může být pohodlnější a srozumitelnější.

Lítačka i virtuálně

Každý měsíc se v Praze takto prodá zhruba pět tisíc jízdenek. Nejčastěji těch v hodnotě 24 korun, což je lístek, s nímž může dospělý cestující jezdit po městě půl hodiny. Dražší varianta stojí 32 korun a vystačí na 90 minut.

Mezi pasažéry, kteří si takto kupují jízdenky, převažují podle poznatků pražského magistrátu Češi nad cizinci. Pro cestující, kteří využívají pražskou tramvajenku Lítačka, pak chce vedení města ještě před podzimními komunálními volbami zavést další novinku, kterou nazývá virtuální Lítačka.

„Chystáme se ji spustit v létě. Kromě možnosti koupit bezkontaktně jízdenku přímo ve voze získají lidé možnost mít předplacený kupon nahraný přímo na platebních kartách či v mobilu,“ popsala pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Jízdné na měsíc, na rok či jiná období si boudou moct nahrát i držitelé věrnostní IN karty Českých drah. Lidé dojíždějící do metropole za prací ze středních Čech budou moci celou cestu nově absolvovat s jedním dokladem. Náklady na vybudování systému virtuální Lítačky se mají pohybovat kolem 41 milionů korun.

Proč ne metro?

U bezkontaktní platby se dá očekávat spuštění ve všech tramvajích na podzim nebo v zimě. Záleží na tom, jak svižná bude soutěž na dodavatele. Když bude vítěz znám třeba v červnu, bude mít na start systému půl roku.

Praha uvažuje také o rozšíření plateb do autobusů. Zajímavé počty prodaných jízdenek by přinesla i podzemní dráha. Tam se však počítá s jiným řešením. „Už nyní v metru probíhá výměna jízdenkových automatů za nové, kde bude možné zaplatit mincemi i kartami. Automaty jsou v každé stanici, u tramvají to tak není,“ vysvětlila primátorka Krnáčová.