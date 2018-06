Dobu, kdy balík připraví jen roboti, nezažijí ani moje děti, věří šéf logistického centra Amazonu

ŠTĚTÍN Michal Šmíd, generální ředitel logistického centra Amazonu ve Vratislavi, si nemyslí, že by jeho děti zažily dobu, kdy by na balíček nemusela sáhnout lidská ruka. Snaží se tak vyvrátit mýtus, že by kvůli robotům v brzké době přišla o práci řada lidí. „Nemáme roboty ve skladu kvůli tomu, aby nahradily lidskou práci. Využíváme je proto, aby nám pomohly a postaraly se o těžkou práci," dodal český ředitel polského centra.

Možnost promluvit si s Michalem Šmídem měl server Lidovky.cz přes konferenční rozhovor při návštěvě logistického centra Amazonu ve Štětíně. Oproti tomuto skladu má logistické centrum ve Vratislavi dvě velké odlišnosti. Do Vratislavi, kde šéfuje Šmíd, putuje i rozměrné zboží, jako posilovací stroje, jízdní kola, či zahradní nábytek. Vratislavské logistické centrum bylo navíc prvním robotizovaným skladem Amazonu v Evropě.



Michal Šmíd V Amazonu pracuje už více než 3 roky.

Začínal v Praze a pomáhal otevřít logistické centrum v Dobrovízi.

Po téměř dvou letech se stal v roce 2017 generálním ředitelem logistického centra v polské Vratislavi.

Michal Šmíd vystudoval obor materiálového inženýrství na ČVUT.

Jak bude podle vás vypadat budoucnost Amazonu?

Všechno se bude vyvíjet tak, abychom vyhověli našim zákazníkům. V minulosti bylo například nemyslitelné, aby vám objednané zboží z internetu přišlo do týdne. Momentálně je standardní dodací doba dva dny. Pokud je někdo v zahraničí Prime zákazníkem, tak se pohybujeme v řádu hodin. Zákazníci chtějí zboží doručit ale ještě rychleji. Proto testujeme doručování dronem, které trvá několik minut. Některé předměty tak můžeme dodat do 30 minut. Zkrácení doby mezi objednávkou a doručením je jedním z hlavních směrů, kterým se chceme vydat.

Z logistického centra Amazonu ve Štětíně:

Jaké největší překážky stojí před reálným doručování pomoci dronů?

Všechno je teprve ve fázi testování. Drony vyvíjíme zatím ve Velké Británii, v USA, Izraeli a Rakousku. Co vím, tak největším problémem je počasí. Máme povolení pouze na denní režim, v noci s dronem létat nemůžeme. Navíc dron může vzlétnout pouze za ideálního počasí, nesmí pršet, sněžit, ani nesmí být silný vítr. Pokud to všechno splníme, tak potom narazíme na legislativu.

Máte představu, kdy by mohl Amazon zákazníkům z Prahy běžně posílat zásilky dronem?

Drony, které byly testované, mají maximální dobu letu k zákazníkovi 30 minut. Pokud bychom s dronem vylétali z Dobrovíze, tak by mohl doletět pouze na takovou vzdálenost, aby se stihl vrátit. Navíc je české logistické centrum blízko letiště, takže nechci spekulovat o tom, jak by to vypadalo po nějaké regulaci. Protože se osobně neúčastním testování dronů, tak nedokážu opravdu říct, kdy by to mohlo být reálné.

Jaký je největší přínos robotů pro Amazon?

Přínos bych nevyjadřoval v penězích, ale v rychlosti. Hlavním přínosem je tedy rychlejší dodání zákazníkovi. Druhá výhoda se týká skladovací plochy. Díky robotům dokážeme lépe využít prostor logistického centra. Můžeme do skladu vměstnat zhruba o 50 % více zboží.

Stalo se někdy, že by se roboti „vzbouřili“, nebo jsou poslušní?

Roboti se zatím nezbláznili. Jezdí podle přesných plánů a pravidel. Pokud ale například pravidelně neočistíme senzor, tak by to mohlo narušit provoz. Všechny roboty proto musí být pravidelně servisovány. Každý robot má svoji historii a má naplánováno, kdy sám přijede k servisu. Nikdo ze zaměstnanců tak nemusí myslet na to, kdy se má konkrétní robot zkontrolovat.

Jak daleko je doba, kdy se balíčku v logistickém centru nedotkne lidská ruka a roboty se postarají o celý proces?

Myslím si, že se toho určitě nedočkám a nejsem si jistý, zda to zažijí moje děti. Co se týče úkolů, kdy je potřeba jemného zacházení se zbožím a lidské rozhodování, tak pořád budeme potřebovat zaměstnance.

Jak to vypadá v Polsku se zaměstnanci? Máte problém sehnat nové lidi?

Polský pracovní trh je hodně podobný tomu českému, co se týče zaměstnanosti i zájmu o práci. Podle mě máme v Amazonu dost zajímavé podmínky k tomu, abychom neměli problém s hledáním zaměstnanců. Ať už se jedná o vedoucí nebo dělnické pozice, tak máme kde brát.