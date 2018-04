Plynaři se radují. Vláda schválila pokračování podpory plynu CNG pro pohon aut

PRAHA Memorandum o prodloužení státní podpory stlačeného zemního plynu do roku 2025 prošlo vládou. Ministerstvo průmyslu se tento dokument, který dává garanci další státní podpory tohoto alternativního paliva, podařilo prosadit až na třetí pokus.

Stlačený zemní plyn CNG pro pohon aut by měl být i po roce 2020 výrazně cenově výhodnější než benzin a nafta. Přepokládá to Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025, které se ministerstvu průmyslu a plynařům podařilo prosadit na dnešním jednání vlády.

I po roce 2020, kdy vyprší stávající dohoda plynárenských firem se státem, tak zůstane zachována štědrá státní podpora jak formou snížené spotřební daně, bez které by jinak CNG nebylo cenově výhodnější než klasický benzin či nafta, tak i podpora formou dotací na pořízení těchto vozů, zejména v autobusové dopravě.

Investice plynárenských firem měly smysl

„Vláda memorandum odsouhlasila,“ potvrdil stručně pro Lidovky.cz ministr průmyslu Tomáš Hüner. Je to především dobrá zpráva pro plynárenské firmy jako je Bonett, innogy, E.ON, Pražská plynárenská a další, které od roku 2006 investovaly stamiliony do infrastruktury a budování plnicích stanic, kterých po Česku mají řidiči k dispozici na 170.

Silná plynařská lobby využívá toho, že stlačený zemní plyn je palivo, které může Česku pomoci plnit závazky snižování emisí. Přestože se jedná o fosilní palivo, produkuje do ovzduší méně škodlivin.

Má však i po víc než deseti letech rozvoje zhruba jen jednoprocentní podíl na celkovém prodeji všech pohonných hmot v Česku. Aktuálně jezdí u nás na toto palivo přes 18 tisíc osobních aut a dodávek, přes tisíc autobusů, na 200 komunálních vozidel (například popelářských) a na 400 ostatních – například typu offroad.

Memorandum zavazuje vládu, aby pokračovala v dosavadní podpoře CNG jako alternativního paliva a nezvyšovala jeho spotřební daň výrazně nad úroveň, kterou má dosud garantovanou jen do roku 2020.

Nižší cena díky státní daňové podpoře

Tehdy dosáhne částky 2,8 koruny z kubického metru, což zhruba objemem odpovídá litru benzinu, jehož litrová cena je zatížena daní ve výši 12,84 koruny. Nově by daň z CNG až do roku 2025 neměla přesáhnout částku zhruba 3 korun. To v podstatě znamená, že CNG bude díky dotaci nadále stát zhruba polovinu ceny benzinu.

„Obě strany chtějí především společnými silami podpořit další rozvoj vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) a budování související infrastruktury,“ uvádí se mimo jiné v dokumentu.

Kritici ale připomínají, že CNG zdaleka není jediné alternativní palivo, které může pomoci Česku plnit mezinárodní závazky úspory emisí.

Automobilky i Evropská unie v poslední době stále víc podporují rozvoj elektromobility, výrazně (i když také z malých čísel) roste počet nově prodaných hybridů i čistě elektrických aut.

„Snižovat emise lze celou řadou opatření, přitom valná většina z nich je ekonomicky výhodnější a ekologicky přínosnější, než právě podpora zemního plynu. Zejména pokud jde o emise skleníkových plynů, je využití CNG v dopravě spíše krokem zpět,“ uvádí například šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.