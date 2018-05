Plzeňská ,Bílá labuť‘ půjde k zemi, stavba má ustoupit nové městské čtvrti

PLZEŇ Pivní metropole nebo také Evropské hlavní město kultury roku 2015. Plzeň se může chlubit mnoha přívlastky, při výstupu z vlakového nádraží ale budí dojem staveniště. Bagry právě pracují na výstavbě nových autobusových zastávek, velká díra v zemi tu zase zbyla po zbořeném domě kultury Inwest. Křižovatka ulic Americká, Sirková a Denisovo nábřeží je tak namísto centrem města spíše územím nikoho.

Život tu udržuje jen obchodní dům Prior, kterému místní neřeknou jinak než bývalé Tesco. Právě britskému řetězci od 90. let až do loňského roku budova patřila. Dnes ale na hliníkové fasádě visí loga jiných prodejců. V dubnu tu dočasně otevřel supermarket Lidl a prodejce sportovních potřeb Hervis.

„Kousek odtud pracuji. Je fajn skočit si sem koupit něco k jídlu. Ale jinak tohle okolí není nic, co by stálo za návštěvu,“ popisuje lokalitu kolem plzeňské „Bílé labutě“ na ulici oslovený mladý muž. Zdá se, že právě prodejna potravin je to, o co tu Plzeňané stojí nejvíce. „Hodí se to. Když jedu vlakem na chatu, vždycky si tady koupím aspoň chleba,“ líčí starší dáma. „Ale měli ho zbourat, ne?“ dodává na adresu 50leté stavby.

Osm stovek podpěr muselo být kvůli splnění norem vztyčeno pod obchodem Lidl. Majitelé nechtějí budovu více zatěžovat, počet prodejen se proto nerozšíří.

Stojí v cestě moderní čtvrti

Současný majitel firma Ameside skutečně plánuje poslat dům k zemi. V jeho okolí zamýšlí za několik miliard korun postavit novou městskou čtvrť s obchody, administrativními budovami a byty. Kdy ale bude stavba zdemolována, nedokáže v tuto chvíli manažer projektu Tomáš Jícha odhadnout.



„Jakmile budeme mít ucelený koncept území, připravíme projekt do takové fáze, abychom mohli žádat o jednotlivá povolení – posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí, stavební povolení. To běžně vyžaduje nějaký čas. Počítejme dva až tři roky,“ odhaduje Jícha.

Obchodní dům Prior prý není v dobrém stavu, technologicky nevyhovuje dnešním standardům energetických regulací nebo nárokům na životní prostředí. Navíc prý musí udělat místo veřejným prostorům, piazetám a náměstím.

Hlavně ať je kde nakoupit, shodují se kolemjdoucí u bývalého Teska, dnes prodejny Lidl v obchodním domě Prior.

„Už si své odsloužil a myslím, že svůj účel za těch 50 let splnil. Pro budovu tohoto typu je taková životnost akorát,“ tvrdí Jícha v přízemí stavby, obklopený osmi sty podpěrami, které zpevňují podlahu pod obchodem Lidl.



Území mnoha vášní

V roce 1968 lákala moderní stavba zákazníky na jinak nedostupné zboží i eskalátory. Šlo tehdy o jeden z prvních poválečných obchodních domů v Československu. Ještě dříve vznikly podobné chrámy konzumu už jen v Bratislavě a v Košicích. Podle Národního památkového ústavu jde dodnes o jednu z mála kvalitních realizací architektury 60. let v Plzni. Nikdy ale nebyla prohlášena za kulturní památku.

Po sametové revoluci koupil budovu Prioru americký K-mart. V roce 1996 jej ale nahradil řetězec Tesco. Britská společnost ji zase loni na podzim prodala firmě Ameside, dceřiné společnosti Amádeus Real, která byla autorem projektu obchodního centra Corso plánovaného na území bývalého domu kultury. Projekt ve městě na západě Čech dodnes budí vášně. Před pěti lety jej v referendu odmítlo více než 35 tisíc lidí. Firma se pak s městem začala soudit o náhradu 1,8 miliardy korun za zmařený projekt.

Město ovšem loni na podzim schválilo nový územní plán a Ameside slibuje vznik blokové zástavby. Budování nové čtvrti se ale nezamlouvá všem. „Pořídili jsme si právní posudek od advokátní kanceláře Frank Bold, který jednoznačně říká, že územní studie není v souladu se závěrem referenda a je třeba ji přepracovat,“ řekl v dubnu serveru Seznam zprávy Petr Pelcl z občanského sdružení Kontrolní skupina. Nová územní studie podle něj až příliš připomíná odmítnutý projekt Corso.

Na kolu a chlebíček už jinam

Nicméně Ameside tvrdí, že nemá jít o výstavbu dalšího obřího obchodního centra. Bydlení by tu mělo najít asi 300 nájemníků. Pokud jde o architektonickou podobu, nepůjde zřejmě o nic výjimečného. „Není pro to moc velký prostor. Územní studie totiž předepisuje i rastrové fasády. Nemyslím si tedy, že by tu vzniklo nějaké futuristické řešení. Další Tančící dům nevytvoříme. Lze očekávat spíše konzervativnější charakter staveb,“ popisuje Jícha v nejvyšším patře Prioru.

Tvář nového projektu. Tomáš Jícha je manažerem společnosti Ameside.

„Chodili jsme sem jezdit na eskalátorech, do bufáče na kolu a chlebíček,“ zavzpomíná na závěr ve vyklizených prostorech rodilý Plzeňan. Že tu kdysi panoval čilý nákupní ruch, dnes už připomínají jen rozházené police, odložená mikina, pohozený klíč, reklama na akční ceny DVD nebo nápis „plaťte zde prosím“.