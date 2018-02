Po loňském návratu 3310 oživuje Nokia další legendu. Vrací se ‚banán‘ 8110

Barcelona Finská Nokia v neděli večer před startem veletrhu Mobile World Congress představila záplavu novinek. Mezi nimi vyniká další retro model. Nová Nokia 8110 4G je reinkarnací legendárního typu 8110, který se proslavil třeba ve filmu Matrix.

Nokia se díky své záplavě novinek i přes představení očekávaného špičkového Samsungu ještě před veletrhem stala možná jeho největší hvězdou. Představení modelu 8110 4G, jak se novinka jmenuje, totiž bylo velkým překvapením. I když se před veletrhem spekulovalo, že by firma mohla na trh vrátit další legendární model, informace o tom, který by to mohl být, se neobjevily nebo mířily vedle.

Banán je zpět

Model 8110 původně Nokia představila v roce 1996. Proslavil se o tři roky později, kdy si „zahrál“ ve sci-fi snímku Matrix. Tam mimochodem dostal telefon efektní vystřelování kryt klávesnice, které u sériového provedení chybí, ale jež dostala novější Nokia 7110. Model 8110 byl ve své době luxusní a velmi dobře vybavený přístroj. Šlo vlastně o první typ „osmičkové“ luxusní řady nokií, která zahrnovala pořádně drahé a hodně stylové přístroje a v průběhu let přinesla i další legendární modely.

Kvůli jedinečnému prohnutému tvaru se typu 8110 přezdívalo banán a Nokia toho využila i při návratu. Model 8110 4G totiž představila kromě klasické černé i v křiklavě žluté barvě. Novinka samozřejmě nemá se svou starší jmenovkyní prakticky nic společného. Tedy kromě toho, že jde o běžný „nechytrý“ mobilní telefon. Zatímco 8110 byla ve své době drahá, typ 8110 4G bude cenově dostupný. Výrobce prozradil cenu 79 eur, tedy v přepočtu něco lehce přes dva tisíce korun. Mezi „obyčejnými“ telefony půjde tedy o dražší přístroj, 8110 bude asi o třetinu dražší než novodobá 3310, kterou Nokia v Barceloně oživila loni.

Nová platforma

Zajímavostí telefonu je také to, že toho právě ani s taktéž reinkarnovanou 3310 nemá moc společného. Nokia se totiž rozhodla u novinky nabídnout zcela novou uživatelskou platformu: systém KaiOS běží na HTML5 a u HMD Global, což je firma, která smarpthony se značkou Nokia vyrábí a prodává, mu říkají Smart feature OS. To naznačuje, že bude mít i některé chytré funkce.

Nokia 8110 tak dostane aplikace, jako Facebook, Twitter, Google Maps a vyhledávání na Googlu, je tu i Google Assistant. Telefon umí synchronizovat kontakty a e-maily. Obchod v telefonu pak nabídne možnost instalace dalších vybraných aplikací. Přesto to nebude chytrý telefon.

Nový model 8110 je tak důležitým milníkem i pro další běžné telefony značky Nokia. Firma HMD Global, která licenci na značku vlastní a která telefony prodává, se pro změnu na poli platformy odhodlala po dlouhé době, co běžné přístroje značky používaly léta systém Series 30. I proto novinka vzbudila veliký zájem a bude zajímavé sledovat, jak si z hlediska pozornosti povede v porovnání s loňskou hvězdou, kterou byla Nokia 3310.