Pod šéfem státní banky ČEB Burešem se kýve židle. V pondělí padne návrh na jeho odvolání

PRAHA Podle informací LN padne na pondělní dozorčí radě České exportní banky (ČEB) návrh na odvolání předsedy představenstva a generálního ředitele banky Karla Bureše.

Informaci potvrdila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Dozorčí rada ČEB se bude na svém pondělním zasedání zabývat odvoláním Karla Bureše z pozice člena představenstva. Rozhodnutí dozorčí rady nebudu předjímat,“ napsala LN v pátek odpoledne Schillerová. Na otázku, co je důvodem odvolání šéfa klíčové proexportní instituce státu, však neodpověděla.

Burešovu pozici by měl podle informací LN dočasně zaujmout Jaroslav Výborný, současný náměstek generálního ředitele ČEB, který odpovídá za úsek rizik. Na příštího šéfa banky by mělo být vypsané výběrové řízení.

Klíčové rozhodnutí však bude záviset na členech dozorčí rady. Ti reprezentují zájmy akcionářů ČEB, jimiž jsou ministerstva financí, průmyslu a obchodu, zahraničních věcí, zemědělství a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).

Odvolání Bureše ale ještě v pátek nebylo ani na programu zasedání dozorčí rady. Potvrdili to dva její členové. „K tomu vám nedovedu nic říci. Včera jsem si byl vyzvednout materiály ke všem bodům a nic takového tam nebylo,“ řekl LN ekonom Miroslav Zámečník, který v dozorčí radě ČEB zastupuje ministerstvo průmyslu a obchodu. O odvolání Bureše nevěděl ani člen dozorčí rady za ministerstvo financí Jakub Skavroň. Stejně jako Zámečník LN odkázal na ministerstvo financí.

Babiš: instituce ČEB a EGAP nefungují, měly by se spojit

Vláda už minulý týden projednala změnu ve struktuře akcionářů ČEB a EGAP. V budoucnosti by měla akcionářská práva přejít na resort financí. To otevírá cestu ke sloučení ČEB a EGAP. „Dohodli jsme se, že ministerstva budou mít zástupce v dozorčích radách těch firem, ale jediným akcionářem bude ministerstvo financí. Vidíme to jako výhodné pro fungování těchto institucí,“ uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Výtkami na jejich práci v minulosti Babiš nešetřil. „Je třeba dát do pořádku ČEB a EGAP. Tyhle instituce nefungují a měly by se spojit,“ řekl například loni v prosinci během setkání českých exportérů na Pražském hradě. Proti sloučení ČEB a EGAP se ale v lednu postavil Svaz průmyslu a dopravy, který sdružuje největší hráče na trhu. „Buďme v jakémkoliv podobném kroku velmi uvážliví. Spíše než sloučení bych preferoval cestu dalšího zlepšování spolupráce,“ vyzýval prezident svazu Jaroslav Hanák.

Novou vlastnickou strukturu ČEB musí ještě posvětit Česká národní banka. ČEB i EGAP se dlouhodobě potýkají s nevýhodnými úvěry z minula. Některé z nich vyšetřuje policie. Jen od roku 2006 musel státní rozpočet dotovat obě instituce více než 32 miliardami korun. Objem problematických úvěrů postupně klesá. Zatímco v roce 2015 činily 42 miliard, loni klesly na 20,6 miliard.

Kvůli personálním změnám čelí vláda v demisi kritice. Kabinet musel obhajovat například odvolávání šéfů nemocnic, ředitele státní agentury CzechInvest či generálního ředitele České pošty.